日股利多題材 一波波

總規模高達246兆日圓（約1.54兆美元）的日本政府退休基金（GPIF），是全球最大的退休金之一，可能將於下一個會計年度進行五年來首度的投資組合調整。市場預期增加日本股票的機率大增，日本退休基金增持日股驅動的投資動能備受期待。

根據GPIF的數據，固定收益資產與海外資產在GPIF的資產占比逐步降低。

日GPIF的基本資產配置標準比重及最新配置比重 圖／經濟日報提供

第一金投信指出，過往GPIF設定的名目投資報酬率，會跟隨平均薪資調整變動，近年平均薪資持續上調趨勢觀察，投組的名目投資報酬率可望上調，GPIF可望藉由增持股票資產來拉升報酬率。

GPIF調整投資組合的預計生效日會從2025年4月1日起實施。第一金投信表示，過往投資機構的行動通常會更早於GPIF基金權重調整的時點，以讓投資組合權重調整的過渡期能夠更加地順暢。

根據日本年金積立金管理運用獨立行政法人資料顯示，2023年會計年度於今年4月結束時，日股占比僅24.33%，貼近近年的標準配置比重，同時也較2013年6月以前的標準配置比重，有近翻倍的成長，2023年會計年度GPIF創造22.67%的年度投資收益率水準，遠高於從2000年開始的年化收益率僅4.36%。

第一金量化日本基金經理人黃筱雲分析，除了政府退休基金可望回流日本，還有日本企業退休金，個人投資者，以及這兩年蜂擁而至的外資機構投資者等，因此今年日本股市頻創新高價位。

除了市場預期的退休基金提高日股標準投資占比之外，東京證交所近年為了吸引海內外的資金投資日本的企業，推出一系列改革方案藉以鼓勵散戶資金投資入股市，擴大日股資金投資活水。

野村基金（愛爾蘭系列）日本策略價值基金經理團隊分析，日企改革並非曇花一現，未來日本企業將持續完善公司治理，提升資產負債表上的資本效率和積極回饋股東，從而幫助日股享有價值重估（Re-Rating）的上漲動能，因此，日股榮景續航力十足。

日本從政策面、經濟面、資金面及評價面來看，股利多題材不停歇，日股行情有望延續攀向新高峰，日股都具備極佳的亮點。