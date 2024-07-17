醫療類股商品 乘機卡位

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

美國前總統川普遭槍襲事件後，市場評估當選機率大增，各式各樣的「川普交易」受到注目。投資圈開始提出多數小型生技具備川普交易、聯準會降息雙重受惠的看法，建議投資人可透過生技基金卡位商機。

美國6月CPI通膨降溫、聯準會主席鮑爾釋出偏鴿派言論，提振市場對聯準會下半年降息預期，另一方面，川普遇襲事件後，各界認為川普當選機率提高，加密貨幣等相關川普交易回歸。

特別的是，許多投資人也將小型股視為某種川普交易，因許多生技股、尤其是小型生技股，目前仍處於沒有獲利的階段，聯準會降息預期有望幫助減輕財務面壓力與修復評價面。

統計至15日，過去一周那斯達克生技股指數（NBI）上漲5.6%、突破6月24日前波高點並重新站上4,800點，明顯優於史坦普500指數上漲1.08%表現。富蘭克林證券投顧表示，NBI有望挑戰2021年8月歷史新高，建議已進場投資人續抱，空手者採分批加碼或大額定期定額方式參與。

「現在是投資生技股的好時機」。富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅（Evan McCulloch）列舉四個原因，第一是具有強勁的基本面：隨新藥物和新技術問世，將繼續推動市場對生技產業的興趣。

第二是評價面具吸引力：史坦普500生技股指數預估本益比僅有19.8倍、低於史坦普500指數23.3倍。

第三是近年資本市場趨緊，迫使企業將現金集中在成功機率高的項目，有助降低失敗機率；第四是許多疾病的治療需求未被滿足，為生技產業提供成長機會。

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