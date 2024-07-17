非投資級債 後市有戲

美國經濟放緩及通膨降溫，激勵股債同步上漲。法人指出，觀察債券市場今年來表現，主要國家央行降息，市場開始迎接降息到來，統計截至16日止，科技債以4.5%績效領先其他債券指數，非投資等級債後市仍可期。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，美國經濟成長保持在穩定增長水平，低收入消費者有財務壓力的跡象，但只要勞動市場保持良好狀態，美國的消費趨勢就可以持續下去。

企業資本支出主要是由技術和研發支出推動，在未來幾季將會強勁成長。隨著全球通膨放緩，預期各國央行將繼續或開始擺脫限制性政策，債券績效將會改善，同時違約率將保持在低水平，有利於信用債券報酬表現。

此外，在技術投資增加的支持下，科技產業會領先其他資產類別。主要因為基本面改善，科技獲利成長提振產業信貸品質，其中AI對全球經濟產生變革性影響，預期將提振投資者信心。穩健的企業獲利和降息會推升企業信貸表現，報酬績效將優於美國國債，因此持續看好科技非投資等級債券。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧分析，目前非投資等級債市場殖利率來到歷史高水準，非常具有吸引力，高殖利率足以補償風險損失，是很好的進場點位。

此外，近期買回再融資熱絡，新發債票息提高，企業收入提升足以應付高利率環境，槓桿率持平，非投資級債券違約率預期自3%下修至1%。歐洲通膨降至2.6%接近目標，反映利率具有限制性，讓ECB有空間可以降息，預計年內還有2碼降息空間，英國通膨降至2%，BoE政策彈性提升，因此歐洲非投資級債券後市相對看好。

李怡慧指出，整體來看，目前非投資級債違約率尚未拉升，但債券價格已經被過度拋售，建議逢低布局基本面佳的公司債。操作上，首選公司依時程執行債券買回，商業模式穩健的發行人；區域布局上，歐洲政策延續性高，政治動盪短期提供投資機會。