生技醫療股 抗震利器

進入財報旺季，股市目前的風險來自位處高檔，難免有震盪，此時布局醫療生技類股有利降低整體風險。根據統計，標普500醫療及製藥指數在經濟進入成長減緩及衰退期間，表現均超越整體指數，且醫療產業同樣能搭上AI帶來的產業紅利。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，現在全球股市已開始出現居高思危氛圍，根據高盛的牛熊指標（GS Bull／Bear Indicator）顯示，在考量利率水準、股價評價、經濟指標等因子後，目前指標已來到71%的紅色警戒區域，根據歷史經驗，每當數值來到70%以上紅區，之後市場震盪下跌風險明顯上升。

醫療生技基金績效

江宜虔說明，醫療產業跟漲抗跌有目共睹，統計標普500自1989年以來各類股的年化報酬表現，醫療產業達11.7%，僅次於科技業的13.7%，也優於整體標普500指數的10.4%；相對地，醫療產業指數同期波動率約為14.5%，僅高於必需性消費及公用事業，且遠低於科技產業長期波動率21.7%，且目前還有折價優勢。

醫療產業的獲利表現不容小覷，江宜虔分析，隨醫療服務公司定價能力恢復，醫療服務產業成本上升將逐漸轉嫁到售價上，有利於提升獲利率，此外，生物科技及生命科學工具等產業近期獲利預估值已見向上修正趨勢，以及聯準會降息機率大增、資金面有利生物科技類股，看好醫療產業於今年下半年將逐漸脫離疫情期間獲利高基期的負面效應，獲利年成長狀況將出現明顯好轉。

群益那斯達克生技ETF（00678）經理人李鈺涵表示，基於需求不減，加上醫療次產業各具題材支持，包括阿茲海默症、減肥藥、RSV疫苗等皆是每年超過百億美元的市場規模，大型製藥公司也積極透過併購尋求成長機會，在產業發展穩健正向且投資題材豐碩之下，後市表現仍值得期待，建議投資人不妨透過生技相關ETF來參與，把握產業投資契機。