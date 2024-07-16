台股基金規模 再創高

台股行情發燙，讓台股基金規模連續五個月站穩5,000億元大關，6月大盤創下今年來單月最高漲點、漲幅，推升規模來到5,627億元再攀新高，其中各家招牌旗艦基金今年來均大舉吸金。

觀察台股今年上半年走勢，除了1月小跌41點，其餘各月皆收紅，展現疫情爆發以來最強多頭格局，6月單月漲點達1,858點，更進一步帶旺台股基金表現。

今年來台股基金規模增加排行

根據投信投顧公會最新統計數據顯示，國內投資股票型（台股基金）上個月規模大增350億元，單月增幅達6.6%，除了創下今年單月新高，並優於境內基金整體規模6月漲幅4.1%，最新規模5,627億元也再度刷新歷史新高紀錄。

進一步統計單一基金規模增減，包括安聯台灣科技、統一奔騰、復華高成長、野村優質、國泰小龍等各家規模超過百億的旗艦招牌基金，受惠此波行情多頭，今年來規模增長名列台股基金前茅。

此外，隸屬於平衡型的復華傳家二號、組合型的復華台灣智能基金，因投組波動度相對較低、操作風格較為穩健，規模增長表現亦相對突出，成為投資人透過母子基金等投資方法參與台股新高行情的熱門標的。

復華高成長基金經理人羅淮億表示，AI應用百花齊放，帶動台灣出口及台廠供應鏈表現，並擺脫過往五窮六絕的淡季效應，成為挹注行情及規模屢創新高的基本面強勁動能。

預期AI需求仍強，加以消費性電子逐步復甦，使以電子產業為主軸的台股下半年仍有表現空間，若遇回檔修正建議投資人可偏多操作、逢低分批布局。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，產業方面，投資主軸仍為AI產業，但會以B100／GB200新供應商且股價基期低的類股，作為布局首選。

AI發展從基建擴散至終端，帶動消費性電子規格升級，使AI筆電及手機供應鏈具表現機會。蘋果發表AI功能，引起市場對蘋果新機關注度提升，有望帶動換機潮，使新產品規格提升受惠股的投資潛力上升。

復華傳家二號基金經理人郭家宏指出，目前持股採逾七成高水位操作，因應行情高檔、類股輪動，選股著重AI發展，布局首選趨勢正向或基期低產業、評價合理公司，同步掌握第3季電子成長題材及股息收益機會。