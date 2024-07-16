富坦精選收益基金 兩年賺20%

經濟日報／ 蔡靜紋
熱銷的投資級債基金績效
熱銷的投資級債基金績效

美國前總統川普遭遇暗殺未遂事件後，市場認為川普當選機率進一步提高，然而其延長減稅、加徵關稅和反移民政策，恐將導致政府預算赤字惡化和通膨再起，新情勢激起投資人對於美國長天期公債後勢的擔憂。專家建議投資人可留意中天期持債的基金，兩年報酬率甚至可達二成。

銀行財富管理中心表示，美國第2季通膨數字有感下滑，且由聯準會主席鮑爾近期鴿派談話，9月降息的機率驟升，預期年底前降息幅度更由原估的1~2碼上升至3碼空間。

然而，11月的美國總統大選卻是要留意的變數，只是不論誰是下仼總統，仍難改善惡化的財政赤字。長天期公債殖利率恐無法如短天期利率有一樣的降幅，或甚至不排除還有上揚的可能性。

如此一來，建議選擇中天期持債，以鎖住十多年罕見的公債債息收益，再伺機搭配企業信用債的機會，創造更高的收益空間。

根據境外基金觀測站資料，截至6月的基金在台銷售狀況中，提供7.5%穩定月配息的投資級債基金持續獲資金淨申購，例如從理柏資訊統計至7月12日，富蘭克林坦伯頓精選收益基金今年以來新台幣報酬8.4%領先，其兩年報酬更已達20.9%。

該基金近兩年採取持有約四至五年多到期的持債策略，以中性利率曝險，不僅有效防禦殖利率上揚風險，再藉由以美國公債搭配專業經理團隊嚴選的公司債投組，締造領先的投資回報。

投資專家提醒，由於目前不論投資級或非投資級企業債利差均已縮小至長期低檔區，若景氣意外不振，低利差恐無法提供太多緩衝保護，投資於被動的債券大盤指數並非明智之舉。

此時策略最好是能聚焦於品質，即具有可持續的商業模式、產業地位、財務流動性，精選個別標的將是投資組合表現的主要貢獻。

最簡單的方式，便是交由專業的經理團隊嚴選持債，打造攻守兼備的投資組合，來迎接美國將進入降息的債市行情。

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