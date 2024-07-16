非投等債吸金 魅力增強

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
債券基金資金流向
債券基金資金流向

6月通膨降溫，帶動債市上揚，資金進駐風險性債市。統計至7月10日當周，投資級債基金淨流入降溫至18.9億美元，非投資等級債淨流入擴大至8.8億美元，今年以來非投資等級債淨流入資金已累積至46億美元，投資級債、非投資級債表現佳，值得留意。

在經濟數據與通膨放緩影響下，債市全面上揚。安聯投信表示，美國6月非農就業與薪資增速放緩，加上6月通膨全面降溫，讓市場預期年內至少降息兩次；美國10年公債殖利率回落，債市全面上漲，新興市場主權債與MBS表現最佳，市政債表現相對落後。

由於近期股市波動微升，帶動新興匯市走勢。

受此影響，短線上，股市資金行情趨於觀望，新興債市則持續受到部分資金青睞。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊分析，芝加哥商業交易所（CME）FedWatch工具顯示，聯邦基金利率期貨最新價格反映市場預測Fed在9月降息機率近90％。

在降息預期攀升下，美國10年期公債殖利率更滑落至3月底以來低點附近，就亞洲非投資等級債而言，殖利率約為12%，債利差約665點，評價便宜仍具吸引力。

安聯投信表示，考量政策逆風逐漸淡去，市場焦點有望重新轉向企業獲利和受益基本面韌性領域，但考量政策步調仍具有不確定性，可以複合資產作為核心部位掌握收益，以短年期債抗波動，搭配複合債把握息收和資本利得機會。

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