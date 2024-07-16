安聯AI多重資產 瞄準新趨勢

安聯投信基金經理人莊凱倫昨（16）日表示，未來10至15年，產業進入AI轉型時代、甚至是AI升級時代，隨著AI大趨勢席捲，不只是科技類股受惠，百工百業都因為AI重新定位，安聯AI多重資產基金也將在今年8月募集。

針對AI投資契機與各階段型態，她指出，目前產業成長主軸仍以AI為最重要主題；AI競賽進入第二階段，獲利模式決定後續動能。目前AI需求以雲端服務商為主力，隨著主要服務商資本支出展望重回成長軌道，AI伺服器需求有望延續，支撐晶圓代工成長。此外，各業者自行設計晶片的趨勢，有助支撐ASIC晶片設計服務需求；其他如材料及元件、網通等都是不可或缺的重點。

展望下半年，莊凱倫表示，全球市場面臨去全球化、數位化與地緣政治等多重挑戰。受惠於全球目光都集中在AI技術所帶來的產業轉型與新契機，不只局限於科技業，包括傳產等也開始思考如何將AI應用落地到數位化的轉型上。

安聯投信今年推出「安聯AI收益成長多重資產基金」，安聯投信產品投資諮詢部副總裁陳浩誠表示，希望以AI和收益成長兩大投資團隊聯手，結合多年來所觀察到的市場和產業變化、累積的投資經驗與投資人心聲，提供市場一個結合AI大趨勢主題、參與成長與創造收益的主動式多重資產策略。

他指出，不只投資股票，還加上可轉債、公司債，目標配置50%股票、35%可轉債、15%公司債，且定期做到投資組合再平衡，運用不同資產創造效益。