台股半導體商品 受寵

半導體產業受惠景氣邁入新一輪成長循環，加上AI商機發展也為其增添成長動能，近期各大半導體相關協會與機構也釋出正向的產業前景預估。法人表示，今年來半導體相關族群股價表現強勢，不僅帶動台股加權指數也刷下新高，連帶台股半導體ETF也跟著受寵。

世界半導體貿易統計組織（WSTS）預估，2024年全球半導體銷售額可望達6,112億美元，將創新高，年增16%，而國際半導體產業協會（SEMI）的最新報告也看旺全球半導體製造設備市場，預期今年銷售總額可望年增3.4%、達1,090億美元，創新高。

7月以來五檔半導體ETF規模同步增加，以群益半導體收益ETF（00927）增加31.05億元最多，其次依序為中信關鍵半導體、富邦台灣半導體、新光臺灣半導體30、兆豐台灣晶圓製造；在受益人數方面，00927自7月來大增近5,306人最多，新光臺灣半導體30、兆豐台灣晶圓製造同樣為正成長。

群益半導體收益ETF經理人謝明志指出，半導體供需好轉，AI應用與需求回補更提振產業復甦力道，台灣擁有完整的半導體聚落，且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，自晶圓代工、委外封測到設備商雨露均霑，建議投資人不妨透過半導體收益ETF來參與，既能完整掌握台灣半導體產業成長機會，還能兼顧收益需求，一舉兩得。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，台積電明（18）日法說召開前，業界傳出台積電2奈米後續需求超乎市場預期強勁，預料台積電2025年資本支將較2024年再衝高，預估今年台積電資本支出將介於280~320億美元，而明年有機會攀高至320~360億美元之譜，不僅為台積電相關設備供應鏈提供未來業績大補丸，也將為台股半導體供應鏈股價大添柴火，吸引資金重返半導體類股淘金。

詹佳峯表示，台股中長線仍不看淡，建議投資人逢指數拉回後，可優先布局半導體ETF，透過台積電、輝達兩大業績股雙拳出擊，捕捉第3季台積電法說會的「有積之彈」。