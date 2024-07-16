配置防禦資產 力抗波動

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
專家建議資產配置應適度納入防禦性的水電瓦斯、公用事業類股，可降低投資組合波動度。記者劉學聖／攝影
專家建議資產配置應適度納入防禦性的水電瓦斯、公用事業類股，可降低投資組合波動度。記者劉學聖／攝影

今年無論是美股、台股、日股等地股市強勢上攻，股價頻創新高，不過，法人提醒，股價高檔波動風險加劇，在資產配置中納入防禦資產部位，提高下檔保護力、降低投資組合波動度。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映，建議資產配置適度納入防禦性的水電瓦斯、公用事業類股，他指出，考量四大理由：一是降息啟動，有利公用事業股評價重估；二是AI驅動資料中心，用水用電大幅攀升，助攻清潔能源動能成長；三是全球鐵公路交通運輸、旅遊動能全面回復；四是股票資產頻創新高之際，防禦性標的可作為風險平衡、降低波動的配置選擇。

林志映表示，下半年全球貨幣政策指標聚焦在美國聯準會可能於9月份啟動新一輪降息循環，今年年底前，美國及歐洲央行預估執行1至2碼的預防性降息，這將有利於水電瓦斯與公用事業等防禦類股的評價重估回到合理價值水準，加上產業營收與獲利成長穩定，財務槓桿維持可控性，擁有穩健現金流。

Bloomberg統計，今年基礎建設獲利成長率可達7%，較去年的2%顯著提升。在降息前夕，公用事業持續展現穩健獲利與現金股息配發能力，可望迎接投資評值上調、股價持穩上揚趨勢。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人魏筱倫指出，有鑑於全球主流經濟體都持續加大基礎建設相關投資預算，預估到2040年以前，全球基礎建設的總投資金額將持續成長，加上聯合國目標2050淨零碳排規劃流程不變，以及AI科技應用需求推波助瀾下，將迎來難得一遇的爆發性成長機遇。

滙豐全球基礎建設收益基金主要布局四大產業，包括與景氣連動度較高的能源、交通基礎建設；同時配置與民生必需息息相關的公用事業、數位基礎建設。基金經理人依據中期經濟與產業環境看法，靈活調整產業配置，擁有長期資本成長潛力，也具股息收益機會，力求攻守兼備。

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