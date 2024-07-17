除息秀…13檔一日填息

7月ETF除息大戰昨（16）日開始上演，共計45檔將登場，受惠於美股道瓊創歷史新高、昨天包含重量級的元大台灣50、富邦台50、國泰10Y+金融債等共13檔上演一日填息秀，填息檔數比率約28.8%。

7月ETF配息戰況激烈，不僅延續6月多檔祭出年化配息率10%的風格，動用高配息來吸金，更有不少檔 商品，配息來源有高占比是來自於資本利得，且也衍生出一些怪象，多檔沒有額度限制的台股ETF暫停初級市場申購，產生偏高溢價情況。

根據CMoney統計，昨日除息、盤中填息的台股ETF有七檔，包含元大台灣50、富邦台50、富邦公司治理、元大MSCI台灣、野村趨勢動能高息、中信臺灣智慧50、富邦台灣半導體；債券ETF則有六檔，如中信優先金融債、國泰10Y+金融債、富邦A級公司債、中信新興亞洲債、富邦美債7-10年、富邦金融投等債。

台股昨天10點左右在台積電急拉抬，帶動指數從平盤附近旱地拔蔥式急漲、一度大漲294點．帶動多檔台股ETF盤中完成填息，惟終場指數漲點收斂至117點，收盤價完成填息僅有元大台灣50一檔。

FT臺灣SMART昨日市價大跌5.2%為ETF中最深一檔，因除息前有超過5%的溢價，在16日重新開放初級市場申購後，溢價收斂至2.7%。

投信法人提醒，投資人在入手ETF前，需要先花一些時間從台灣證交證交所基本市況報導網站、發行ETF的投信官網或是證券商App等工具查詢折溢價情況，以免陷入買貴、領息卻賠價差、除息後立即實現損失、填息之路更加漫長的窘境。

展望台股後市，國泰投信董事長張錫指出，台股今年漲幅巨大，長線布局雖樂觀，但目前股市已反映，因此出現修正是可預見的，投資人不必過於驚慌，由於台灣受惠於科技AI紅利，基本面在未來兩三年仍被看好，整理後創高可期。

接下來，17日有復華台灣科技優息、兆豐洲際半導體等將除息；18日有新光臺灣半導體30、統一美債20年；19日有群益ESG投等債20+、第一金金融債10+等；25日由永豐美國500大、永豐台灣ESG等壓軸登場。