上半年定期定額熱搜前10名基金 台股基金占7檔

基富通平台今天公布2024上半年定期定額前10大熱搜基金，聚焦AI和半導體商機的基金占據9檔，令人驚豔的是台股基金就包辦其中7檔。

基富通證券說明，旗下基金平台上半年定期定額熱搜10檔當中，包括安聯台灣科技基金、統一黑馬基金、野村優質基金、統一奔騰基金、安聯台灣智慧基金、安聯台灣大壩基金、野村高科技基金。

基富通證券指出，今年全球股市在人工智慧（AI）熱潮推動下表現亮眼，台股同樣屢創新高，成功突破2萬4000點大關，帶動台股定期定額投資人數持續攀升。

根據投信投顧公會資料統計，截至6月底，台股基金定期定額扣款人數超過30萬人，較去年底增加8.2%，也與去年同期增長15.7%，顯示定期定額投資方式越來越受投資人青睞。

基富通總經理王浩宇表示，台灣身處科技寶島，高科技產業實力堅強並在全球扮演關鍵要角，台股受惠AI趨勢驅動，今年上半年飆漲28.5%稱冠全球，也刺激台股基金的投資熱情。同期間，基富通平台的台股基金申購金額，更是較去年成長40%以上，顯示投資人看好台股潛力並列為投資首選。

不過，王浩宇也提醒，雖然台股已突破2萬點大關，但近期地緣政治及美國大選等變數仍可能影響全球市場，短期內市場可能會面臨震盪。