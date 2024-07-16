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AI趨勢下成長新星 安聯AI收益成長多重資產基金8月19日開募

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
安聯投信16日舉辦2024年中展望與安聯AI收益成長多重資產基金募集記者會。崔馨方／攝影
安聯投信16日舉辦2024年中展望與安聯AI收益成長多重資產基金募集記者會。崔馨方／攝影

面對AI產業升級加速， 布局策略也要跟上，置入AI投資加速器。安聯投信推出「安聯AI收益成長多重資產基金」，由AI團隊結合收益成長團隊多重資產配置策略，兩強聯手，以期提高潛在投資收益，提供更廣泛參與AI成長契機，8月19日開募。

安聯投信16日舉辦2024年中展望與安聯AI收益成長多重資產基金募集記者會。安聯投信今年推出一檔全新基金「安聯AI收益成長多重資產基金」，採取複委任基金管理模式，由AI投資團隊尋找AI趨勢，結合收益成長多重資產配置策略，以期在復甦、波動市場中尋找潛在更多投資效益、又能控制投資組合的波動度。

安聯投信基金經理人莊凱倫分析，安聯AI收益成長多重資產基金有三大優勢：優勢一是參與AI這樣的大趨勢，除了投資人熟知的科技巨頭，在創新驅動之下，現在參與AI，就是迎接新一波財富趨勢。

優勢二是用對的投資方法，運用收益成長策略，同時考量報酬率和波動，先挑出好公司，再選擇以股票、可轉債，或是公司債來投資，可以同時掌握收益分配，還有長期資本利得成長的空間，以可轉債來說，就提供了不對稱的風險報酬，擁有參與公司上檔空間的機會，同時提供下檔保護。

優勢三是廣納股利、債息、權利金、資本利得共七大收益，多元參與市場機會。

安聯投信產品投資諮詢部副總裁陳浩誠表示，安聯AI收益成長多重資產基金是一檔多重資產型基金，不只是投資股票，還加上可轉債、公司債，目標配置50%股票、35%可轉債、15%公司債，並且定期做到投資組合再平衡，運用不同資產，陪伴投資人創造效益。

陳浩誠表示，安聯投信推出AI收益成長多重資產策略，就是希望以AI和收益成長兩大投資團隊強強聯手，結合多年來所觀察到的市場和產業變化、累積的投資經驗與投資人心聲，提供市場一個結合AI大趨勢主題、參與成長與創造收益的主動式多重資產策略。

AI 公司債

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