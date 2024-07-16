科技股強勢領漲 定期定額資金湧入相關標的

科技股持續領漲全球股市，台股電子指數6月大漲12.12%，創2022年11月以來最高單月漲幅。美股尖牙股FANG+指數6月漲幅也達到9.56%，推升美股持續創下歷史新高。多頭行情帶動長線投資人錢進股市，據投信投顧公會統計，6月全市場定期定額扣款金額增加2.07%至46億元。前十大定期定額熱門基金中，統一全球新科技基金扣款金額大增16.41%，不僅是金額增幅及增額冠軍，還是唯一一檔海外股票型基金。

根據CMoney數據，6月定期定額扣款排名前十大基金，總扣款金額增加2,730萬至11.44億元，有超過4成的增額，是由統一全球新科技基金貢獻。除此之外，榜上有6檔台股基金定期定額金額較上月成長，且半數為統一投信基金。統一奔騰基金6月定期定額金額增加723.8萬至1.72億，為台股科技型基金增額冠軍。統一大滿貫及統一全天候基金，定期定額金額也分別成長至1.03及0.82億元。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，上周道瓊指數再創歷史新高，顯示股市上漲動能已明顯從科技股向外擴散，有利多頭行情延續。目前美國總統大選的不確定性對股市影響不大，市場重心仍為最新公布的美股財報及展望。產業方面，看好AI伺服器、散熱、ODM及資料中心相關基礎設施等類股。

郭智偉表示，美國雲端服務大廠今年資本支出大幅成長，且明年將持續上修。據統計，未來5年全球資料生成量為過去10年總和的2倍，AI資料中心的電量消耗較大，將帶動電力需求大幅成長，使多元化電源管理等基礎建設成為電力供應關鍵。受惠美國製造業回流，加上舊設備更新需求，目前美國電網設備供不應求，帶動價格上漲，也有利相關類股獲利成長。