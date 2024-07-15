台股旗艦級基金 績優

台股近一年漲勢居亞股之冠，淨值逾百元的長青台股基金展現操盤續航力，其中績效前十名標的漲幅逾四成。法人認為，在資金面及基本面雙利多拉抬的背景下，台股後市表現仍不看淡。

據理柏資訊統計至14日，近一年整體台股基金績效平均報酬29%，同期間淨值超過百元的台股基金績效表現，有26檔優於類型平均，其中，安聯台灣科技、統一奔騰、復華高成長、安聯台灣智慧、安聯台灣大壩等標的，皆是規模超過百億元的旗艦級基金，且漲幅達三至四成，凸顯經理人及投研團隊布局操作相對靈活且能掌握市場趨勢。

進一步從買氣觀察，截至5月底止，復華高成長、統一奔騰等基金近一年淨申購金額逾30億元最為突出，日盛新台商也有近14億元，代表在台股多頭格局下，表現突出之長青基金持續吸引投資人進場布局。

台股自農曆年開紅盤後，月線連六紅的多頭氣勢，加以「護國神山」領軍，帶領大盤屢創新高。復華高成長基金經理人羅淮億表示，受惠電子產業成長力道強勁，使台股企業獲利成長率領先全球，預期隨AI領軍、類股多點開花，加上市場資金充裕，有利台股多頭走勢延續。下半年若遇市場回檔，羅淮億建議可站在買方，透過電子為主、傳產為輔的台股基金，掌握AI供應鏈爆發商機與受惠景氣復甦帶動營建、金融等產業投資機會。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，聯準會可望在下半年開始降息。以台股企業營運來說，AI應用類股仍在高速成長階段，非AI產業也隨著庫存調整結束，拉貨動能逐漸提升，有望帶動今明兩年企業獲利持續成長。

今年輝達晶片世代轉換帶動產值提升，使AI需求保持強勁，預期AI仍為市場主流題材。選股以AI產業為主軸，布局B100、GB200新供應商且股價基期低者。AI應用從基礎建設擴張到終端裝置，也使相關供應鏈受惠AI筆電及手機規格提升。