外資買亞股 最愛南韓

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
外資上周在新興亞股買少賣多，其中以買超南韓10.8億美元最多。 聯合報系資料照
外資上周在新興亞股買少賣多，其中以買超南韓10.8億美元最多。 聯合報系資料照

外資上周在新興亞股買少賣多，買超南韓10.8億美元最多，其次是印度5.1億美元，賣超則以台股23.9億美元最多；然對照亞股上周普遍上漲，菲律賓大漲2.4%最強，其次是台股及泰國漲1.5%，意味上周亞股內資買盤大多勝過外資。

觀察今年以來，外資對新興亞股買超以南韓的195億美元最多，再來是台股的23.4億美元、印度的20億美元；賣超則以泰國的33.4億美元最多，再來是越南的23.3億美元。

今年以來，新興亞股仍以台股漲33.1%最強，再來是越南的13.2%，但泰國跌6.2%最弱。

外資持續買超印度，群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度製造業與服務業採購經理人指數（PMI）仍然持續在景氣榮枯線50之上，而且通膨順利下滑，顯示經濟仍持續走在增長的軌道上。另外，政局方面也相對穩定。在外國供應鏈移轉的同時，印度基礎設施普及化將會是下一階段政策主軸。

在台股方面，PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，本周市場聚焦國內外財報與法說，特別是17日的艾司摩爾財報及18日的晶圓龍頭大廠法說，將成為下半年全球科技產業的指引；看好人工智慧（AI）趨勢推動相關供應鏈拉貨需求，目前市場樂觀看待晶圓龍頭大廠法說，預料將牽動半導體展業、AI伺服器、HPC、高階智慧手機等走勢。

安聯投信台股團隊指出，AI概念股持續發散，更多個股各擁題材，但題材能否落實到成長動能，仍有潛在變數。現階段，AI概念股重點在於輝達 GB200出貨進程，目前市場預期9月試產，年底到明年初放量，後續可留意實際時程是否與預期出現較大落差。

半導體部分仍看好先進製程，投資上可聚焦先進製程供應鏈，設備、代工、耗材皆有長期機會。

外資上周賣超越南股市1.8億美元，但越股僅小跌0.2%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，越南政府上周針對基礎設施投資召開會議，宣示以出口為導向的經濟政策，擴增機場和海港吞吐能力，估計整體資金需求包括鐵路網、海港、機場和公路。此外，越南6月PMI大幅跳增至54.7，遠高於50榮枯線，反映企業信心健康，業績展望佳。

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