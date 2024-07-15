科技型好威 存股族追捧

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

AI帶動科技股行情大爆發，面對處在行情高檔之際，空手投資人深怕買貴，苦等低點的上車機會，法人指出，只要是長線趨勢向上的好標的，不論高低點進場，只要長線定期定額，都能繳出不錯的報酬率。

據晨星統計至6月底，觀察海外股票型ETF定期定額表現，近兩年績效前十強介於45.7%至79.5%間，清一色是投資科技股，其中，統一FANG+（00757）逼近八成最強、國泰費城半導體也高達74.4%、富邦未來車69.2%、國泰北美科技62.2%、兆豐洲際半導體61.6%，

統一FANG+股價節節高升，穩坐海外股票ETF淨值王寶座，即將挑戰百元大關，且定期定額績效穩健，因此吸引愈來愈多存股族追捧。據證交所定期定額交易戶數統計，00757存股人氣快速累加，在2023年8月以5,173戶首次進入定期定額戶數排行榜，至去年底達6,240戶，今年6月底已進一步攀升到13,433戶，光是今年上半年就翻倍大增。

統一投信表示，美股科技巨頭企業獲利成長動能持續攀升，產業景氣已從AI伺服器擴散到AI終端，AI相關科技股長線看俏，不論高點或低點進場，只要長線維持每月定期扣款的紀律，就是定期定額壯大財富的真理。

國泰投信表示，今年以來台美股市漲幅亮眼，由於多數投資人處於獲利狀況，市場一有風吹草動，易有獲利賣壓順勢出籠，惟「漲多拉回」屬良性修正，有利籌碼面沉澱，AI與半導體類股為成長關鍵，建議可透過科技型ETF布局。

兆豐投信指出，全球AI市場趨勢帶動高運算科技類股看俏，生成式人工智慧產品進入黃金發展階段，帶動相關類股表現，建議納入概念投資題材，或是以ETF投資參與AI類股市場。

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