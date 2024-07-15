九檔海外商品 規模逾百億

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

全球股市今年以來大漲，境內海外股票基金規模、績效雙雙上揚。根據投信投顧公會統計，至6月底，共有九檔境內海外股票規模超過百億元，印度、日本、越南、科技、生技及特別股類型基金皆有入榜，也是近年較為熱門的主題，且具中長線題材，建議可定期定額介入。

根據統計，柏瑞特別股息收益、元大日本龍頭企業、中國信託越南機會、瀚亞印度、群益印度中小、復華全球物聯網科技、PGIM保德信全球醫療生化，及瀚亞美國高科技等九檔規模皆超過百億元。

觀察百億規模境內海外股票基金績效表現。根據理柏統計，今年來至7月12日，科技型商品表現較亮眼，瀚亞美國高科技與復華全球物聯網科技基金分別以49.1%與42.6%位居前二名；而印度股票商品緊追在後，群益印度中小與瀚亞印度基金位居第三、第四位。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，AI所衍生的強勁需求，硬體製造商獲利增長的持續性可望優於市場預期；雲端平台業者或軟體公司的獲利貢獻預計將在2025年以後才會更加明顯。整體而言，看好AI所創造的商機，並將於今年開始呈現百花齊放的格局，儘管美國科技股評價來到不便宜的位置，但預估多頭格局可望延續，建議投資人可定期定額布局美國科技基金。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞指出，今年來因降息預期、加上企業獲利成長加速，以及AI相關受益公司獲利顯著成長，帶動科技股表現強勢，推升科技主題基金績效及規模表現，研判科技類股今年獲利表現可望維持雙位數成長，將支撐目前股價維持較高評價。由於AI應用商機後市仍可期，建議可持續透過全球化布局的科技主題基金掌握相關投資機會。

至於印度，瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度總理大選後，外資明顯回流印度股票，加上莫迪政府連任，政策得以延續，在選舉不確定性降溫後，內外資合力助攻，看好印度股市中長線表現。

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