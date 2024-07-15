非投等債抗震 買點到

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

全球股市現階段處於高檔，法人表示，川普的遇刺事件預估短期不會對債市帶來太多影響，主要還是聚焦在聯準會近期政策方向。上周聯準會主席鮑爾在國會證詞言論偏鴿，如果聯準會在9月啟動市場期待已久的首次降息，預估短期對整體債市將帶來一定助益。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰表示，長期而言，非投資等級債年化波動度不僅明顯低於股市，甚至還比投資級公司債與全球政府債低，且較高殖利率的特性也使其於美債殖利率大幅彈升時具備緩衝空間，抵禦利率上升的負面影響，尤其是聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債更是如此，顯示非投資等級債也可以是投資人的防禦性資產，此刻正適合進場布局相關標的。

市場沒有永無波浪的多頭行情，雖然對聯準會何時啟動降息的臆測令金融市場波動頻頻，但從歷史數據來看，只要聯準會停止升息，美債殖利率便不再創波段新高，整體債券殖利率平均向下的機會仍相對高，有利於債券價格反彈。

降息前，市場偏好鎖高利率的券種，債券選擇上可以發債企業體質佳、違約率可控的非投資等級債，不僅收益水準具吸引力，更可望鎖高利並有效分配資產投資效益。

不過，野村投信投資策略部副總張繼文表示，在經濟仍保持增長的環境下，預估投資級與非投資級債均可受惠。

但長期來看，川普當選機率提升，觀察重點是11月大選結果若參眾兩院都由共和黨贏得主導權，則市場會因擔心川普所提出的激進財政計畫通過的可能性上升，美國長期債務前景也可能惡化，則此結果對長天期公債較為不利。

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