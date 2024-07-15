AI缺水缺電題材 聚光

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

在大型科技公司的帶領下，美國股市表現出色，輝達、字母、微軟、Meta及亞馬遜這五家大型科技公司就貢獻了S&P 500指數今年以來漲幅的一半以上。展望後市，法人認為，除了人工智慧（AI）題材以外，公用事業、缺水缺電題材也值得注意。

百達投顧指出，經濟前景保持穩健且通貨膨脹風險減弱，這將支撐股市繼續上漲。美國有機會進入降息循環，預期半導體產業將延續今年以來的強勁漲勢。此外，通訊服務產業將受惠於企業獲利強勁且股票回購速度高於平均水準。

摩根投信指出，AI引領科技產業進入全新時代，並且將重塑各產業的發展方向，不僅涵蓋傳統被視為科技產業的軟硬體相關，更涵蓋醫療診斷、自動駕駛、新能源發展等極寬廣的面向。

摩根看好在AI需求的強勁催化下，從周邊基礎建設、高效能的資料中心、高階晶片需求、更先進的記憶體封裝與連接器，與消費端各面向的新形態應用，都將支撐科技股長線成長力道不墜。

摩根美國科技基金經理人威爾森（Joseph Wilson）指出，儘管現在美股的估值的確稍微偏高，但預期美國企業2025年獲利仍可能成長二位數。更重要的是，由於當前的美股估值是由數家巨型的龍頭企業在推動，這就代表其他企業存在更高的相對投資價值。

百達機器人科技策略投資團隊則認為，人形機器人正在興起。機器人科技領域的半導體產業鏈上游製造供應商將受惠於此趨勢，且 AI應用大增使繪圖處理器（GPU）、中央處理器（CPU）、記憶體等受惠成長，而且美國科技的龍頭企業著力開發客製化晶片，都可能成為機器人產業的催化劑。

百達投顧指出，另外，由於電力需求增加，將進一步提升公用事業產業的獲利前景，也能增強投資組合的防禦性。降息預期、綠建築與全球脫碳政策等，都將推升能源轉型表現。

以百達能源轉型基金為例，半導體比重高達三成，從源頭開始減碳轉型，聚焦能源效率、綠建築、智慧科技、再生能源、智慧基礎建設等。其中，晶片與半導體設備商延續去年以來的強勢表現。

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