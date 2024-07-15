平衡型基金 股債一把抓

川普遭槍擊事件對美國總統選舉可能的影響，以及美國通膨會否再起引發關注。法人表示，要想兼顧風險與多頭行情，可選擇平衡型基金，讓專業投資團隊依據市況變化調整股債配置，以掌握最佳的投資機會。

今年以來美國經濟優於預期，加上AI強勁需求帶動，美股屢創新高，由於企業獲利預期將持續成長，基本面有利股市表現，但過往經驗顯示利率高原期債市表現亦出色，兩者可同時布局。

野村投信表示，美股短線漲勢凌厲，但主要是受惠於良好的基本面，包括整體經濟軟著陸機率較高、企業獲利持續成長等，以美股的企業獲利預期來說，根據FactSet最新統計，預估今年第2季標普500指數成分股EPS年增率為8.9%，第3季雖然略微下滑至7.8%，但第4季可望大幅成長至17.5%。在科技股帶領下，美股將維持強者恆強的走勢。

駿利亨德森平衡基金經理人Jeremiah Buckley表示，進入下半年，美國經濟有很多正向的一面，失業率保持在低位，就業成長穩健。然而，消費者仍然感受到通貨膨脹的影響，並被迫在承受更高成本的同時選擇如何消費。但仍然相信消費者的資產負債表良好，整體經濟環境強韌。

從美股近一年來的漲勢，可以看出市場已經接受經濟正向的環境，股價已反映軟著陸的預期；2024年標普500指數成分股獲利成長可達雙位數，市場預估2025年也將是雙位數的成長，根據駿利亨德森投資研究團隊與企業的互動，這樣的預估是合理的假設，未來將根據「生產力」與「創新」兩項因素，來研判市場對於企業獲利的預期是否符合現實環境。

野村投信指出，美國通膨趨緩，美國聯準會可望於9月降息，雖然市場認為本波美國政策利率循環將是「Higher for Longer 」，代表利率將維持高檔一段時間，2024年若開始降息，亦屬於預防性措施。不過，從聯準會的點陣圖可以看出未來不會是升息而是降息。

以2018~2019年類似的利率高原時期為例，當時各類債券投資表現仍然出色，因此，現在布局美元企業債券，除了可以持續享有債券較高殖利率的收益，待未來美國正式步入降息循環後，也能夠參與債券價格上漲的資本利得機會。

透過平衡型基金投資美國股債市，可以在美股出現震盪時降低波動風險，同時也能參與未來降息對於美債價格的助益，可謂一舉兩得。