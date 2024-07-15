錢進組合商品 可攻可守

全球股市在今年上半年表現情勢，時間進入下半年，投資人開始有居高思危心態。投信法人表示，建議投資人可加碼布局組合基金，除可掌握債券在降息後行情外，也有機會參與股票市場的成長機會，達攻守兼備效益。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人鄭夙希表示，美國大選結果與潛在的政策變化對經濟與產業影響存在高度不確定性，市場將會面對更多的雜音而非訊號；若回歸基本面，AI趨勢、政策利多的帶動下，預期美國、台灣及印度股市將維持強者恆強的態勢，類股方面則看好成長股、電網基建、工業及礦業。

美國大選將成為下半年投資市場的觀察重點。鄭夙希表示，不論是誰當選，多數政策都將涉及關稅、減稅及財政刺激，將推升通膨預期且需配合加大公債標售，預估債券殖利率與美元皆會上漲。

根據Morgan Stanley統計，自1992年以來的美國大選，美股在選前選後都會呈現上漲趨勢，其中大選前大型股、防禦型類股表現較佳，選後則是景氣循環股表現最佳。市場也開始期待聯準會下半年將啟動降息循環。鄭夙希表示，聯準會在9月降息機率偏高，短期內10年期公債殖利率不至於偏離4.5%太遠；信用債總報酬可望優於公債，因企業基本面穩健，且相對高的收益率也提供更多緩衝空間。

在債種的選擇方面，富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，此時建議選擇中天期持債，以中性利率風險，鎖住十多年罕見的公債債息收益，再伺機搭配企業信用債的機會，創造更高的收益空間。此外，考量目前不論投資級或非投資級企業債利差均已縮小至長期低檔區，若景氣意外不振，低利差恐無法提供太多緩衝保護，最好交由專業經理團隊精選持債。

鄭夙希指出，全球溫和成長、聯準會降息預期及企業獲利穩健，將持續支撐風險性資產表現，建議可持續增持股票與信用債。