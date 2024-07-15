台股基金近一月績效突出，前十強報酬率都超過13%打敗大盤。投信法人表示，台股上周突破24,000點大關後雖拉回修正，但市場無過多利空消息出現，現階段看來大盤短線漲勢有限，但下檔也具支撐，建議趁機分批布局台股基金以迎接下半年新一波高點。

根據理柏統計，台股一般類型基金近一月至11日績效，前十強基金都有13%以上報酬，優於台灣加權指數約11.5%表現，包括聯博大利、富邦長紅、瀚亞菁華基金居前三強，皆有14%以上報酬。

瀚亞菁華基金經理人鄭行甫則指出，受惠於蘋果有望推出AI手機，推動整體邊緣運算的結構性成長，且台灣先進製程大廠將舉辦法人說明會，市場預估將上修報價展望與資本支出，是激勵近期台股短線走高的主要原因。

台股基金近一月績效前十強

富邦投信分析，台股首次站上24,000點，也再度改寫收盤歷史新高。統計上半年台股基金績效前十強中，多為重押晶圓代工、伺服器、組裝等搭上AI成長列車的電子類股。受惠於生成式AI帶來的商機，台股中的關鍵供應鏈成為首要投資重點。特別是台灣晶圓代工大廠的3奈米、5奈米等先進製程晶片更是與AI的供應直接相關。

野村投信表示，除技術性修正，還看不到顯著的利空，加上電子業銷售旺季來臨，市場看法趨向正向，中長線隨AI應用往終端消費品滲透，支撐半導體產業復甦，台股相關產業鏈受惠程度高。

野村投信進一步點評看好產業，包括半導體、AI相關供應鏈、高速傳輸、共同光學封裝、蘋概股等題材，有利於強勢科技股後市表現，特別是創新科技產業將呈現百花齊放的格局，將有利台股行情。

鄭行甫說，輝達等多家美國AI領先公司預計將在台灣建設運算中心與研發中心，皆將強化台灣電網需求，有利於台灣重電設備廠的走勢；台股後市仍持偏多看待，短線可能會有些震盪，建議投資人可趁拉回加碼，聚焦先進製程漲價的IP產業、重電以及邊緣運算等族群。

富邦投信投資策略師徐翊達認為，AI相關應用仍在發展之中，AI相關硬體布局仍是市場資本支出的焦點，未來一、兩年對AI的投資主軸不變，加上AI手機、AI PC等硬體換機潮即將出現，對相關台灣企業獲利的挹注將更加可觀。