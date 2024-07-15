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越股反彈 雙優勢點火

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

越南今年第2季繳出十分亮眼的經濟成績單，包含第2季GDP年成長率一舉跳升至6.9%，不僅打破許多專業投資機構的預測值、約6%左右，也寫下2022年下半年來的單季新高。投信法人表示，越股有經濟表現佳、估值處於低位等兩大優勢，看好後市表現空間。

日盛越南機會基金研究團隊表示，越南第2季GDP亮麗原因來自製造業景氣持續且快速地擴張。根據S&P Global最新公布越南製造業採購經理人指數（PMI）自5月的50.3向上跳增至6月的54.7，不但升幅大也遠高於50榮枯線，顯示終端需求旺盛帶動廠商新訂單量持續擴增。由於PMI是股市先行指標，越股歷經前一波拉回修正後，市場已逐漸消化賣壓，胡志明指數下半年開市首周即強勢反彈、再次站回1,280點價位，現階段位於1,280點為附近整理並呈現多頭態勢持續挑戰高點。

日盛越南機會基金研究團隊指出，越南股市、印度股市及整體東協股市目前的估值水準，發現越股未來一年的估值仍處於11.8倍的低位，相較印度股市未來一年的估值高達22.9倍的高位，而東協股市的整體估值也屬於偏高達到13.4倍的水準。

印度 製造業 越南

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