高品質固定收益 吸睛

美國經濟趨緩，通貨膨脹也逐漸下滑，美國聯準會（Fed）有望在秋季降息。法人指出，各類債券殖利率很有吸引力，今年的投資主題是「收益優勢」，投資人可以在全球尋找投資機會，在高品質固定收益獲得可觀的殖利率優勢。

品浩（PIMCO）全球經濟顧問克拉里達（Richard Clarida）上周來台時指出，在過去的十多年，在極低的利率環境中，投資人必須冒險，才能有較高的殖利率。但疫情餘震帶來出乎意料的正向結果，包括通膨快速趨緩、總體經濟及通膨風險更為平衡、各國央行準備轉向降息等。

克拉里達表示，現今的殖利率及通膨前景穩定，使債券再次展現在投資組合中的基本優勢，也就是降低與股票的連動性，提供具吸引力的收益、下行韌性及穩定的潛力。

克拉里達指出，目前債券起始利率有6%，扣掉通膨2.5%，等於實質利率有3.5%，與美股長期的3.5-4%差不多，但波動只有股市的一部分。現在債券殖利率曲線倒掛，但未來會陡峭化，可以增加報酬。

克拉里達認為，固定收益的長期投資前景較其他資產更具吸引力，特別是考量風險因素後進行比較，並且可能在未來五年促使投資人重新審視傳統「股票 60% 與債券 40%」的資產配置模式。

另一方面，克拉里達指出，有些風險目前遭到投資人忽略，但有可能在未來五年發展成形。這些風險包括美國推出大規模的財政刺激措施，推動經濟成長卻導致債務發展趨勢難以維持永續。