全球市場觀測站／邊境市場債 有魅力

美國通膨數據走緩趨勢確立，市場不僅認為聯準會將於9月降息，認為今年降息不只一次的比率也增加，上周美國10年期公債殖利率一度跌至4.2%以下，帶動企業債與新興市場債、邊境市場債上漲。美國等主要股市先漲後跌，資金有從科技股轉向至利率敏感度較高的中小類股的跡象。

上周市場焦點包括企業獲利表現、聯準會官員談話以及美國6月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI），企業獲利方面，台積電6月營收2,078.6億元，年增32.9%，創同期新高；第2季營收6,735.1億元，為單季新高，年增40%，台積電亮眼的財報表現激勵科技股走高。另外，聯準會主席鮑爾在出席國會聽證會時，表示物價數據已顯示「溫和的進一步進展」，仍需要看到更多的數據，但聯準會不用等到通膨降至2%才開始降息，其言論也激勵投資信心。

隨通膨走低，聯準會9月降息機率大增，上周企業債以及新興美元主權債、邊境市場債均同步上揚。野村投信指出，新興市場國家以及邊境市場國家家多屬原物料出口國，受惠本波原物料大漲行情，出口暢旺，吸引資金前進這些國家所發行的美元主權債；再以債券指數的到期殖利率而言，新興市場美元主權債在8%以上，邊境市場債券指數更超過一成，高於非投資等級債，具備良好的吸引力。