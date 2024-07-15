台系供應鏈 淘金優選

智慧型手機谷底回溫，加上台積電本周四將舉行法人說明會，內外資法人抱持樂觀期待。投信法人表示，以台積電為首的半導體業是人工智慧（AI）、智慧型手機兩大產業最大贏家，投資人布局半導體ETF正是時候。

台灣手機晶片大廠聯發科（2454）日前在法說會上表示，受惠4G持續向5G升級及趨向高階手機，預計今年手機營收可望成長mid-teens百分比，其中又以旗艦手機晶片營收可望成長逾50%最為亮眼；手機晶片龍頭高通日前發布財測時亦指出，AI需求正在帶動智慧手機市場復甦。兩大手機晶片業者新晶片都以台積電3奈米製程生產，近期進入投片階段，加上輝達、超微、蘋果也積極爭取台積電3奈米產能。

不僅如此，市場傳出，蘋果最新旗艦手機iPhone16 Pro及Pro Max預計均將搭載5倍光學變焦的望遠鏡頭，增加潛望式鏡頭滲透率，大立光、玉晶光等鏡頭廠受惠規格升級拉高平均售價，業績進補；而蘋果、安卓兩大陣營新機均有望導入WiFi 7技術，也為瑞昱等業者增添營運柴火。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，智慧手機存貨調整期已進入尾聲，觀察各終端商品，蘋果的iPhone降價策略奏效，智慧型手機銷量站回主要市場龍頭，一般伺服器庫存調整循環可望回升，跟上目前最火熱的AI生態系，整體來說，半導體今年出貨量有望回升。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，台積電本周四法說會召開前，業界傳出台積電2奈米後續需求超乎市場預期強勁，預料台積電2025年資本支將較2024年再衝高，預估今年台積電資本支出將介於280~320億美元，而明年有機會攀高至320~360億美元之譜，不僅為台積電相關設備供應鏈提供未來業績大補丸，也將為台股半導體供應鏈股價大添柴火，吸引資金重返半導體類股淘金。

展望後市，張圭慧認為，在AI展開科技革命，各式技術突破與相關應用，於2024年科技展中遍地開花，長線需求將持續帶動半導體銷量成長，且智慧型手機市場已有顯著回溫，預期台灣半導體產業受惠程度高，建議投資人可分批布局半導體相關ETF，跟上產業成長契機。