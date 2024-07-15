科技+生技 績效關鍵字

人工智慧（AI）、減肥藥無疑是今年股票市場漲升兩大關鍵字，趨勢並持續備受法人看好。資產管理業者表示，它們也分別是科技、醫療保健領域的「創新」題材，投資人若同時掌握此兩大創新，將可乘上長期趨勢順風，建議在資產配置納入科技、生技「兩技」股票。

拜AI題材持續延燒之賜，美股近期表現銳不可擋，史坦普500指數和那斯達克綜合指數多次同創新高，費城半導體指數也在輝達（Nvidia）、台積電等重量級企業領軍下持續創高，無獨有偶，在市場對GLP-1減肥藥需求保持強勁下，領頭羊諾和諾德、禮來藥廠也維持強勁表現。

富蘭克林高科技基金經理人馬修‧摩伯格表示，AI的重要性可與網路、行動通訊、雲端相提並論，若2023年是硬體建置年，則2024年和2025年將是AI應用程式（App）和軟體年，另在醫療保健領域上，GLP-1藥物對人類生活的影響甚至可能大於AI，除用於體重管理外，還能用於治療心臟病、中風、腎臟病、肝硬化等慢性疾病，甚至有可能用於預防菸酒和賭博成癮。

在主要科技大廠持續積極採購AI伺服器以訓練AI模型外，市場發覺AI觸角還正朝向終端，對AI PC與AI手機的關注度持續提高，在AI蓬勃發展下，Statista Market Insights預計至2030年生成式AI市場規模將超過3,600億美元，複合年增長率達46.5%。

另一方面，IQVIA引述Patient Link數據指出，目前僅約2%肥胖人士接受藥物治療，潛力巨大，預計至2028年全球肥胖藥支出將達740億美元，複合年增長率約24～27%。

今年以來，生物科技中小型股票相對於大型股票表現更為優異。百達生物科技策略投資團隊認為，正面因素源自2023年底一系列併購交易熱度延續至今，投資人今年下半年可以積極關注中小型生技公司推出的新藥與療法，相較於整體生技市場，可望獲得超額報酬。

令人不得不注意的是7月市場已見併購熱度再起和新藥頻出的好消息，例如美國專注於開發口服藥物治療慢性疾病的生物科技公司Morphic，宣布將被製藥巨頭禮來以32億美元現金收購，股價單日上漲超75%。