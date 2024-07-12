雲端趨勢基金 擁利基

AI開起嶄新時代，搭上這波革命浪潮的科技股獲利大爆發，推升股價飆漲，帶動全球科技基金績效表現。凱基雲端趨勢基金經理人馮紹榮建議，投資人可以定期定額方式，參與全球科技股的多頭行情盛宴。

美國龍頭科技股領軍，上演驚驚漲行情，漲勢中心半導體指標指數-費城半導體指數，今年以來大漲36.5%、NASDAQ指數也有21.8%的漲幅。在累積不小漲幅下，尤其AI相關的硬體應用如GPU、晶片、散熱等等，馮紹榮認為目前來到轉折的時刻。

凱基雲端趨勢基金經理人馮紹榮。 凱基投信／提供

因此，在操作上，馮紹榮除了因股價上漲造成比重達上限的被迫賣出外，也有適度獲利了結一些半導體等硬體類股，雖然持股水位有略微下降一些，但仍看多AI中長期發展，在產業面上不會做太多的更動，持續在次族群中尋找投資機會，下半年先聚焦在蘋果供應鏈、軟體股、中小型等。

展望科技股未來表現，馮紹榮認為，AI浪潮自去年起發酵，隨著滲透率持續增加中，產業趨勢會持續發展下去；但也並非完全沒有顧慮，未來半年內科技股的風險和機會是並存的，可以觀察AI新應用的需求，尤其在消費者端的反應和企業端的算力需求。

以AI新應用來看，相較於AI PC或是非蘋陣營，相對看好蘋果新手機的表現，尤其今年度的蘋果換機潮值得留意，可以觀察到年中開始相關蘋概股股價已經發動，預期下半年蘋果供應鏈更具備投資機會。

軟體股受制於發展前期須先投入研發成本，上半年獲利不佳，導致表現弱於硬體，看好應用端、企業端、創意型軟體股的跌深投資機會浮現，成為下半年可以留意的區塊。

在ETF投資盛行之下，美股自2016年以來大型股表現明顯較佳，加上處在AI時代及景氣放緩的當下，大型股才有能力做資本支出和抵禦大環境波動，因此馮紹榮說，以他操作的基金來說，投資組合中超過六成資金會配置在大型股上；然中小型股在投資組中也扮演重要的角色，持續精選營運前景明確、營收能見度高的AI供應鏈增持比重。

第3季震盪整理的機會相對較大，馮紹榮認為主要受制於兩大因素：首先是美股財報即將登場，以AI指標股輝達來說，自去年第2季財報開始大好，後續能否維持高成長動能以支撐股市的高本益比，是接下來重點觀察的焦點；其餘還有企業對於美國景氣、CSP廠的資本支出等可以觀察。

第二，美國總統大選11月舉行，在此之前預料會較無方向性，波動性會增加，待選舉態勢明確相關不確定性因素降低後第4季至明年第1季有望重拾動能，中長期投資方向並不會因政治改變，持續偏多看待科技股。

凱基雲端趨勢基金近兩年績效高達97.7%，表現亮眼。基金經理人馮紹榮透過精選持股，追求中長期績效穩健向上，他並建議投資人可以定期定額方式，參與科技股的多頭行情盛宴。