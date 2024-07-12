AI、半導體族群 投資亮點

台股勢如破竹，自4月下旬突破2萬點以來，7月上旬後更站穩23,000點大關。在全球主要股指當中，與費半指數不相上下，連帶台股ETF表現水漲船高，科技族群仍是支撐台股向上的主流趨勢。

中信上櫃ESG 30（00928）經理人張嘉祐表示，生成式AI應用拓展到各個領域，可望帶動半導體產業、伺服器產業與通訊產業的營運表現。

加上新能源商機所衍生的儲能、電網等需求增加，建議投資人可留意具成長潛力、政策支持的產業，若適逢指數整理之際，正是長期資金部為分批介入的好時點，建議透過ETF掌握多元題材。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志也分析，全球AI發展趨勢明確，而AI發展特別講求三高，分別為高運算、高傳輸、高功率，也因此更加仰賴晶片設計、先進製程、封裝測試、AI技術產品整合等，也都是台灣半導體產業的強項所在。

因此，在全球競逐發展AI下，受惠程度越來越高，且除了AI外，半導體更是多數科技應用中不可或缺的元件，因此整體產業成長動能可期，再加上台灣優質半導體企業也不乏同時具有股價成長潛力與配息大方特色的標的，適度布局有望兼顧資本利得與股息收益。

群益台ESG低碳50ETF（00923）經理人邱郁茹，全球經濟陷入衰退的可能性低，傳產業下半年需求不看淡，科技產業亦受惠手機、PC等傳統消費性電子需求復甦，回補庫存的需求加上AI趨勢的擴散，2024年台股上市櫃企業獲利在科技業及傳統產業均恢復成長軌道下，多頭可望延續發展。

值得關注的是，隨著台灣加緊淨零轉型腳步與世界接軌，具有ESG低碳概念的台股企業，也將是資金未來布局的重點。