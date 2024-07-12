全球股市上半年高漲 布局組合基金攻守兼備

全球股市高漲，投資人開始有居高思危的心態。瀚亞投信表示，投資人可加碼布局組合基金，可一次掌握債券在降息後的行情之外，也可參與股票市場的成長機會，達攻守兼備之效益。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人鄭夙希表示，美國大選結果與潛在的政策變化對經濟與產業影響存在高度不確定性，市場將會面對更多的雜音而非訊號；若回歸基本面，AI趨勢、政策利多的帶動下，預期美國、台灣及印度股市將維持強者恆強的態勢，類股方面則看好成長股、電網基建、工業及礦業。

美國大選將成為下半年投資市場的觀察重點。鄭夙希表示，不論是誰當選，多數政策都將涉及關稅、減稅及財政刺激，將推升通膨預期且需配合加大公債標售，預估債券殖利率與美元皆會上漲。

根據Morgan Stanley統計，自1992年以來的美國大選，美股在選前選後都會呈現上漲趨勢，其中，大選前大型股、防禦型類股表現較佳，選後則是景氣循環股表現最佳。

市場也開始期待聯準會下半年將啟動降息循環。鄭夙希表示，聯準會在9月降息機率偏高，短期內10年期公債殖利率不至於偏離4.5%太遠；信用債總報酬可望優於公債，因企業基本面穩健，且相對高的收益率也提供更多緩衝空間。

鄭夙希表示，全球溫和成長、聯準會降息預期及企業獲利穩健，將持續支撐風險性資產表現，建議可持續增持股票與信用債；隨美股第二季財報季到來，以及美國大選對金融市場的影響開始逐步顯現，市場波動性也將走高，建議投資人應維持股票與債券的分散配置。

瞄準日幣商機，瀚亞多重收益優化組合基金日幣級別3月上架，該檔基金同時涵蓋股票、債券、ETF及現金等資產並彈性配置，債券主要投資在投資等級債，較能面臨不確定性高的市場；股票則聚焦全球大型股，因市場波動期間，表現較中小股來得優異。