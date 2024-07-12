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主動型基金定期定額績效 大勝大盤指數

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一台灣動力及統一奔騰基金定期定額報酬率(資料來源：晨星)
統一台灣動力及統一奔騰基金定期定額報酬率(資料來源：晨星)

加權指數持續締造新高紀錄，但水位高風浪大。近期台股大盤上沖下洗數百點，讓投資人宛如帶著飽滿的錢包坐雲霄飛車，既開心卻又膽戰心驚。眼看聯準會下半年有望降息，延續台股多頭行情，但在日漸震盪的盤勢下，投資人對加碼時機左右為難。統一投信表示，股市震盪加劇時，最佳投資策略是定期定額，不僅能分散投資風險，還能持續參與股市行情。投資優質的主動式台股基金，透過專業投研團隊精準選股操作，還有機會獲得超額報酬。

定期定額的秘訣來自利用微笑曲線攤平成本，因此投資時間越長，攤平成本的效果越佳。以中長期投資計劃來說，根據晨星6月底數據，加權指數五年及十年定期定額報酬率分別為57.71%及98.78%，但統一台灣動力基金報酬率達到126.11%及281.02%。電子指數五年及十年定期定額報酬率為83.3%及152.57%，而統一奔騰基金報酬率卻高達148.26%及311.51%。

統一台灣動力基金經理人張哲瑋表示，台廠在AI供應鏈扮演領頭角色，加上中美科技冷戰，阻擋紅色供應鏈的削價競爭，推升台廠在AI產業重要性，帶動台股評價持續提升。受惠AI商機爆發，近期台灣出口表現優於預期，主計總處預估今年台灣經濟成長率3.94%，下半年出口可望持續增溫。在基本面穩健成長背景下，台股短線預計將高檔震盪，但下半年仍有表現機會。

張哲瑋表示，下半年蘋果新品將推出，加上消費性電子產品需求回升，有望帶動供應鏈營收表現。他還看好AI伺服器相關的晶片設計服務、散熱及摺疊機市場新亮點等，非電族群則以綠能及生技產業較具投資潛力。一般伺服器回溫可望延續至第三季，帶動下半年半導體及相關耗材的需求持續回升，使相關類股受惠。後市持續關注今年AI NB首批出貨需求，及產品落地後消費者的買單程度。

AI 台股 定期定額

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