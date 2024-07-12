成長型基金商品 押寶AI題材

受惠AI帶動，美台股市近一個月多頭銳不可擋，美台股市指數創高逾十天。法人表示，在美台股創高之際，可趁拉回時買進布局相關成長型基金，掌握多頭趨勢。

根據統計，自2024年6月10日至7月10日，美股S&P500指數有11個交易日改寫歷史新高，而台股多頭更為強勢，同期間創高次數達13次之多，光是近一個月美股漲幅已有5.37%，台股更是大漲近一成之多，兩地股市堪稱最強AI多頭引擎。

法盛盧米斯賽勒斯全球總經策略團隊指出，隨著全球經濟逐步復甦，市場對於人工智慧（AI）帶動經濟轉型的期望日益高漲，預計未來6到12個月內，將持續提振投資氣氛。其中，成長型股票仍將是市場的領頭羊，帶動整體股市表現。

PGIM Jennison 美國成長基金產品經理彭子芸分析，第3季股市投資展望仍相對樂觀，特別是全球許多國家揮別高通膨，陸續轉向降息，有利於維持股市多頭熱度，特別是最具指標的美國股市，預料「美國、科技、成長、大型股」將是第3季的投資關鍵字，雖然今年來部分AI相關個股股價漲幅不小，但從本益比估值分析，評價面尚屬合理，且指數能否持續上漲，企業獲利才是關鍵。

彭子芸表示，AI科技相關類股獨強，主要是因為這些龍頭企業的成長性看升，讓市場願意給予更高的評價。從獲利面來看，預估2024年美國成長股獲利成長將達17%，相較於價值股7%的成長性有明顯的差異，顯示成長類股基本面展望更為優異；另外，若考量指數價格及未來成長性的本益成長比（PEG）評估，成長類股的估值也明顯勝過價值股。

台股方面，群益投信指出，展望第3季，在股債投資題材兼具下，建議投資人可採用趨勢題材，包括成長性、題材性俱佳的美股基金、生技基金以及台股基金等多元配置。針對台股後市，下半年受惠於景氣面復甦、資金面充沛之雙重利多加持，多頭行情有望延續。

產業方面，鑒於台灣擁有完整的科技產業鏈，並在全球AI發展趨勢中扮演關鍵供應鏈要角，在AI發展持續之下受惠程度高，包括AI所帶動的伺服器供應鏈，以及延伸到終端裝置的商機仍可期。