美金融債基金 買點浮現

美國聯準會（Fed）6月底公布最新銀行壓力測試結果，受測銀行全數通過，金融機構財務品質大幅改善，加上聯準會在9月展開降息的機率升高；法人認為，目前正是投資人布局金融債券基金的好時機。

野村投信表示，聯準會的最新銀行壓力測試結果顯示31間受測銀行全數通過，2023年第4季一級資本適足率為12.7%，至2026年第1季在嚴峻情勢下，這些銀行整體一級資本適足率最多下降2.8%至9.9%，仍遠高於法定的最低需求4.5%；事實上，過去十年這些銀行的整體資本適足率都維持在12%附近的強健水準，顯示大型銀行股基本面無虞。

此外，美國經濟數據走軟、聯準會主席鮑爾唱「鴿」，近日美國公債殖利率小幅回跌。由於聯準會在9月降息的機率提高，有望帶動債券價格上漲，法人說，投資人可趁目前債券殖利率仍在相對高檔時進場布局企業債，可優先選擇信用評等較高且與股市關聯度相對較低的投資等級債，近年來財務品質提升的金融債，相較於整體投資級公司債，長期具備波動度更低且風險調整後報酬更高的特性，後市持續看好。

野村全球金融收益基金經理人林詩孟表示，瑞士、瑞典、加拿大及歐元區等已開發市場，今年以來已開始本輪緊縮後的第一次降息，顯示全球開始進入通膨降溫及勞動市場放緩的總經環境，美國通膨數據亦出現降溫，雖然美國6月FOMC利率決策維持利率不變，但確定排除升息可能性。美國企業第一季財報顯示獲利穩健，預期信用利差可望維持低位；至於利率走向，在聯準會降息後，殖利率曲線預期將牛市趨陡。

林詩孟認為，美國銀行業在新資本新規仍有放鬆空間，市場氣氛仍佳，有利金融債券繼續領先投資等級債券。在投資策略上，信用及存續期將採取槓鈴式配置，增加信用存續期及利率敏感度，以領先市場掌握超額報酬機會。

群益全球優先順位非投資等級債券基金、群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華則表示，聯準會維持高利率的時間加長，優質高息債有吸引力。在投資級債中，以金融次順位債最值得留意。