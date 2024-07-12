非投等債基金 有利可圖

美國經濟保持穩定增長，非投資等級債違約率下降，今年來ICE全球非投等債指數、科技非投等債指數已有3.6%及3.7%報酬，遠超越ICE全球投等債指數的負2.5%。法人表示，聯準會（Fed）偏鴿言論鼓舞非投資級債後市表現，相關基金可布局。

Fed主席鮑爾於聽證會上稱「無須等通膨降至2%才開始降息」，市場解讀一旦接下來通膨與就業數據走緩，Fed應將在9月降息。針對通膨，則提到近月數據顯示聯準會已取得適度進展，聯準會在等待更多好數據增強其對於通膨持續向2%邁進的信心。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民分析，美國第1季通膨數據不如預期，不過隨著近期通膨數據再度出現有感改善，不僅市場目前高度預期9月FOMC將展開首次降息且年內降息兩次，明年降息的幅度也逼近4碼，連帶使五年期美債利率從高檔持續回落，扭轉至5月底前美債對美元非投資級債的負向影響，改為正向貢獻。

張世民指出，美國非投資級債經歷過去兩年的升息，槓桿率仍遠低於2015年和2022年的高峰，且債市基本面良好，足夠抵禦下行風險，加上美國非投資級債企業體質持續改善，升評債券比例自2023年下半年開始穩步提升，違約風險逐月走低，今年違約風險下降趨勢則更加明顯。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，隨著全球通膨放緩，預期各國央行將繼續或開始擺脫限制性政策，固定收益市場表現會較上半年有所改善，而預計違約率保持在非常低的水平，這將有利於企業信貸報酬領先其他債券。

此外，經歷第2季政府債券殖利率大幅波動，科技債券信用利差也回到公允價格水位，在經濟向好及強勁產業基本面帶領下，有望支撐非投等債表現。債券觀察重點在財報逐季優異及營運展望樂觀的企業，例如電腦相關、半導體、金融科技及防毒軟體等產業前景正向的非投資等級企業，同時也具有信評調升題材。

張世民補充，至於全球非投資級債與美國非投資級債相比，看好美國經濟狀況較預期樂觀，可提升與景氣連動性高的美國非投等債投資信心，美國非投資級債的長期年化報酬率4.3%、年化波動度7.6%，相較於全球型非投資級債的3.4%年化報酬率、10.8%年化波動度更具有吸引力。