美國科技股 可長線布局

AI發展前景提振科技股，亮眼需求激勵美股表現突出。回顧全球股票型基金資金流向，美股基金今年來居全球股票基金資金淨流入之冠，今年來淨流入987.8億元。法人建議，投資人可長線布局美國AI概念基金。

年初迄今，美股連連上漲，在AI、半導體相關題材發酵下，包括那斯達克與標普500等指數於近期續創歷史新高。

安聯投信表示，美國聯準會會議紀要顯示，官員對降息看法仍有分歧，但美國私部門就業數據降溫，市場仍對政策調整抱有期待，以致各類股表現不一；其中科技、成長股推升大盤再創新高，主要是美半導體設計大廠受惠AI所帶動的數據傳輸需求，市場看好其對基礎設施領域的投資前景所致。

另一方面，受到美股創新高激勵市場信心，全球市場多呈現上漲。

債市部分，安聯投信表示，美國大選雜音持續干擾市場，一方面美國最高法院裁定川普享有部分豁免權，但隨後又因美國服務業等經濟數據疲軟，使美國10年期公債殖利率先高後低，整體仍小幅走升，債市多數下跌，僅非投資級債表現相對較佳。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊指出，2024年美國總統大選將於11月5日登場，根據歷史經驗顯示，自1950年至2023年期間，美國總統大選年的標普500指數，往往於年底11月及12月表現最佳、平均皆有2%左右漲幅，因此後市將可期待，第3季進場美國「選後行情」正是時候。

此外，產業選股配置上，建議可優先集中在半導體上游及AI軟體，預計初期建倉將聚焦全球GPU龍頭業者、全球晶圓代工龍頭公司作為第一步；中期則會逐步新增半導體周邊相關的散熱、電力、光通訊模組及連接器等公司；後期將持續補足非核心持股的配置，像是具有特定市場利基的AI軟體公司，以增加超額報酬的投資機會。

布局方向上，安聯投信也補充，掌握結構性成長、聚焦品質策略上，AI人工智慧與台股仍是主流。AI題材涵蓋面向廣泛，包括軟硬體、應用等均擁有其各自長線利基，建議在題材輪動走強過程中，布局美國AI概念股及台股等主題。