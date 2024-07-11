台股基金 績效霸榜

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
股市示意圖。 圖／AI生成
股市示意圖。 圖／AI生成

近一個月來台股有高達12個交易日創歷史新高，帶動台股基金績效大放異彩，統計境內外包含原型ETF共2,007檔股債基金，前十強中高達九檔由台股相關基金包辦，且主動型、被動型皆榜上有名，近一個月績效至少14%起跳。

根據統計，前十強中的台股相關基金，主動型包括PGIM保德信科技島、富邦精銳中小、台新台灣中小，顯見在投資團隊的選股下，基金績效除了打敗大盤，更勝境外基金同期表現。

境內外基金表現 圖／經濟日報提供
境內外基金表現 圖／經濟日報提供

這些打敗千檔基金績效的台股基金，主動型基金多為重押晶圓代工、伺服器、組裝等搭上AI成長列車的電子類股，反映出若要深度參與AI的多頭列車，可挑選布局AI概念股純度高的台股基金，而上榜的ETF則是以科技或追蹤大盤等晶圓代工類股占比高的ETF為主。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，這波生成式AI帶來的多頭漲勢，台股因為握有完整關鍵供應鏈而成為首要受惠市場，漲勢更勝美股，特別是台灣半導體產業在全球AI產業鏈中具有絕對優勢。根據統計，台灣晶圓代工大廠主要營收來源，高達近八成來自於全球科技龍頭企業。

黃新迪指出，回顧過去十年加權指數、電子類股、半導體類股的表現，期間加權指數上漲145%，電子類股同期漲幅234%，半導體類股漲勢更是高達426%；半導體類股的單年度漲勢，在2014年至2024年近11年中，高達八次位居領先地位，充分反映台股科技產業表現亮眼，半導體更是多頭要角。

黃新迪認為，AI仍為台股至年底前的投資主軸不變，加上AI手機、AI PC對企業獲利的挹注持續顯現，相關台廠半導體上中下游供應鏈將直接受惠，建議可高度聚焦半導體相關類股，另外，受惠於AI需求帶動的晶圓代工、伺服器、組裝、散熱、先進封裝也可納入重點布局。

富邦投信股權投資部主管謝育霖指出，AI科技的發展將持續吸引資金往科技聚集，對提升台灣科技股評價有正面效益。看好台股下半年行情，其中AI科技、半導體、重電及營建等行業將是可以重點關注的行業。

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