亞洲投資展望教戰／貝萊德按讚醫療保健、日股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
貝萊德投資團隊看好日股前景，由於日本經濟改善，央行有信心貨幣政策正常化，企業實施庫藏股及改善公司治理，政府也導引家庭將龐大現金部位投入股市。 （美聯社）
貝萊德投資團隊看好日股前景，由於日本經濟改善，央行有信心貨幣政策正常化，企業實施庫藏股及改善公司治理，政府也導引家庭將龐大現金部位投入股市。 （美聯社）

貝萊德投資團隊昨（10）日舉行亞洲投資展望指出，全球總經局勢不確定因素多，市場不免波動。投資人宜放眼人工智慧（AI）等長期趨勢，多元布局股債資產，包括日股、AI股、醫療保健股、美國短天期債、亞洲非投資等級債、印度債等。

貝萊德智庫中東及亞太區首席投資策略師龐文博（Ben Powell）指出，全球經濟局勢可能有五種情境，最佳情境是AI全面帶動生產力，未來一年不至於衰退，通貨膨脹壓力減輕，貨幣政策趨於寬鬆，美股美債將齊漲。最差情境則是AI股價熱過頭，通膨居高不下，經濟硬著陸，則美股美債都會大跌。

貝萊德亞太區主動投資策略部主管新興市場首席投資總監貝琳達 （Belinda Boa）指出，AI是長期趨勢，台灣遙遙領先，半導體企業競爭力強，也獲得政府的強力支持。

而且，台灣同時出口到美國及中國大陸，能同時受惠於這兩大市場。台股短期可能波動，但中長期仍享有巨大的優勢。

日本也是貝琳達很看好的市場。日本的數位發展佳，是重要原料及設備的主要供應商，且迎來外資建廠。

就基本面而言，日本經濟改善，央行有信心貨幣政策將正常化，企業實施庫藏股及改善公司治理的措施，政府也導引家庭將龐大的現金部位投入股市。

貝萊德亞太區固定收益投資總監及主管賽思（Neeraj Seth）認為，現在對固定收益來說是黃金年代，但各國經濟不同步，因此要精選債券。

以印度債為例，目前外資擁有印度債的比重不到2%，隨著印度公債納入新興市場債券指數，將吸引大量資金。

貝萊德亞太區投資組合解決方案主管胡伊玲指出，今年以來，贏家與輸家的差距愈來愈大，政經的不確定性也造成市場波動。未來宜注意三大長期趨勢，也就是AI、低碳轉型及全球供應鏈變化。

胡伊玲建議投資人，投資組合要更多元分散及注重品質。例如，日股是價值股較多的市場，可分散以成長股為主的美股風險；在產業方面，看好AI、醫療保健、奢侈品等。

在債券方面，看好美國短天期債、亞洲非投資等級債、印度債等。投資人也可以透過高息股及絕對報酬策略，來獲得收益。

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