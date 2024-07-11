滙豐 樂觀新興市場前景

步入2024年下半年，滙豐投信指出全球經濟成長及投資市場持續強韌，但基於不明朗因素加劇，以及各地經濟成長與政策上的差異，投資人有必要採取「防守性成長」的策略。其中，亞洲及新興市場的成長潛力穩固，可留意相關投資機會。

展望未來，滙豐投信的基準預測認為經濟將邁向軟著陸階段，經濟成長將擴大，但通膨將再次放緩，尤其美國通膨將在今年接下來的時間逆轉向下，新興市場通膨也預期將會緩和。當前美國聯準會可能在年底前降息0.25%至0.5%，並在2025年進一步放寬政策。

滙豐投信投資長韋音如指出，隨著各種因素如人工智能提升生產力，移民或醫療創新等提高勞動力供給及經濟成長，股票及信貸市場價格正反映了經濟成長、盈利能力及利率偏高的樂觀情況，與滙豐投信假設的上行預測情境一致。

然而，隨著選舉、地緣政治及氣候變化帶來的不明朗因素增加，全球的總體經濟、財政及貨幣政策將個別發展。

韋音如指出，在當前的環境下，透過挑選個別固定收益、風險資產、私募市場的投資，把現金投放於具備防守性成長策略的投資組合中。

此外，亞洲地區的投資級別及非投資級別亞洲美元債券均表現優於美國及歐洲同類型的資產，非投資等級債尤其強勁，年初至今的回報率接近雙位數字。

整體而言，亞洲信貸相對於全球市場仍有溢價，而在良好的總體推動因素協助下，預期表現領先的情況將會持續。

在利率較長期保持偏高、大陸經濟成長障礙重重，以及美元偏強等挑戰當中，新興市場展現出非凡的抗壓能力。在大陸積極推出政策，以及聯準會降息及美元轉弱等潛在催化因素帶動下，新興市場的成長溢價頗為明顯。

雖然經濟成長維持強韌並有機會軟著陸，但利率及成長不一致的問題造成不明朗因素。但長遠而言，亞洲及新興市場的成長潛力穩固，有助降低下半年出現不利成長結果的風險。