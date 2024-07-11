印度股氣盛 定期定額買

印度選後外資回流印股，Sensex指數日前觸及80,000點大關。投信法人表示，企業獲利與經濟展望使印度股維持多頭氣勢，建議投資人可定期定額布局印度基金。

印股市值增加速度加快當中，根據高盛統計，1兆美元至2兆美元經歷10.1年，2兆美元至3兆美元經歷3.9年，3兆美元至4兆美元則經歷2.5年，而4兆美元至5兆美元僅花費0.5年；可見印度經濟發展快速下，也反映在股價與市值上。

瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，印度近年來在莫迪政府的支持下，持續增加公私領域的資本投入，政策層面也推出多項產業促進條例與執行層面的改革，如PM Gati Shakti，用以統籌、規劃、分配、執行國家基礎建設與產業發展藍圖，使印度經濟發展不停歇，一直都在政經改革的道路上。

印股雖已漲多，但仍有上漲潛力。林庭樟說，印度內資透過SIP等機制，持續參與這波狂牛盛宴，內資已逐漸取代外資主導市場走勢；隨著全球股市水漲船高，印度股仍未達山頂位置，且大型股仍在相對低點，預料市場行情還未走完，建議投資人可透過定期定額方式參與印度投資，收穫黃金十年的改革成果。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，印度大選後焦點回歸經濟強勁提振人民所得並促使稅收增速維持高檔，挹注政府資本支出動能，正向循環持續；市場預估今明兩年印度企業盈餘仍有約15%的高雙位數成長。