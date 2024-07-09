投信台股基金55檔淨值創高 16萬人賺錢

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股近期漲勢凌厲，連續四天創下歷史新高紀錄，投信台股基金也跟著績效長紅，統計有55檔淨值同創新高，讓162,049位投資人賺錢。

以規模來看，其中有三檔百億基金包括安聯台灣科技、統一奔騰及群益馬拉松，成立時間都超過20年以上，績效均超過2000%，堪為讓投資人一直賺錢的長春台股基金。

群益投信表示，台股現階段策略仍將著重選股，預期台股指數傾向高檔震盪，不過，台股接下來的操作難度將更高。台股具備新興市場中較強的經濟體質及產業結構，由國際資金流動可以看出外資仍相對青睞台股市場。

台股持續創新高後，盤勢亦將開始震盪加劇，類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，一般人要掌握時機點實屬不易，採用定期定額分批買進方式，可有效分散不同時點進場風險，掌握台股不同產業的投資契機。

群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，台股下半年受惠於景氣面復甦、資金面充沛的雙重利多加持，多頭行情有望延續。

產業方面，鑒於台灣擁有完整的科技產業鏈，並在全球AI發展趨勢中扮演關鍵供應鏈要角，在AI發展持續之下受惠程度高，包括AI所帶動的伺服器供應鏈，以及延伸到終端裝置的商機仍可期。

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