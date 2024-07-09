台股商品 多頭行情熱

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

「護國神山」台積電（2330）帶領台股屢創新高，今年來績效領先的台股基金也同步掌握「積」昂盤勢，布局除了聚焦半導體，也同步掌握AI供應鏈題材，此波台股多頭財富效應也挹注傳產的投資機會。展望下半年，台股將是多頭趨勢下不可或缺的投資標的。

AI開啟台股多頭新篇章，受惠題材更從「護國神山」擴展到「護國群山」，甚至是營建、電機等傳產族群。根據統計，今年來其他電子類漲幅超過八成、半導體超過五成，電子、電機及營建類漲幅也有四至五成，為主動式操作台股基金績效打敗大盤績效的因素。

理柏資訊統計，今年來台股基金績效前十名漲幅介於35%-43%，其中復華及國泰投信各有三檔進榜最亮眼，觀察上述基金最新持有類股布局，七檔持有半導體類比重居第一大，包括晶片、伺服器、散熱、邊緣運算等AI供應鏈在內的其他電子、電子零組件及電腦週邊設備類股也是持股重點。

此ㄏ外，因AI發展對電力需求高，使電機類重電產業起飛；營建股也受惠財富外溢效應，成為非電產業的布局亮點，包括復華復華、復華高成長、復華全方位、富邦、台中銀數位時代等基金列也為主要持有類股之一。

復華復華基金經理人呂宏宇表示，研判美國經濟可望保持溫和擴張，台股又同步受惠AI發展，加上晶圓代工龍頭廠建廠效應，相關設備及材料商也受惠，加以近期傳出蘋果供應鏈對訂單的樂觀預期，使展望轉趨正向的產業愈來愈多，將持續支撐台股多頭格局，若遇市場震盪回檔修正，建議可偏多操作、逢低分批布局。

復華高成長基金經理人羅淮億指出，AI趨勢帶動台灣GDP提升與財富效應，將有利營建、金融股表現，此外，台灣民間資金快速成長，也進一步提供台股充沛的資金動能。

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