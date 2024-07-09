高含「積」基金 績效亮眼

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
台積電。 路透通訊社
台積電。 路透通訊社

台積電（2330）入列千金股俱樂部後，股價持續上漲，連帶投資組合配置台積電的含「積」基金績效也水漲船高。篩選持有台積電的106檔境內外共同基金，近一月績效前十強報酬率均超過11%，打敗同期間上漲9.2%的台股。

近來台積電股價表現一枝獨秀，但共同基金受限於共同基金單一持股不得超過基金規模10%規定，不少經理人坦言，整體基金績效要超越台積電不容易，只能靠精選其他個股來提升績效。

雖然打敗台積電不易，但打敗大盤的基金倒是所在多有，統計至8日，近一個月績效超越台股9.2%漲幅的基金仍多達41檔，其中，前十名報酬率都超過11%，由富邦精銳中小以13.4%居冠，PGIM保德信科技島13.1%緊追在後，台新中國通12.2%排名第三。

含積基金近一月績效前十強
含積基金近一月績效前十強

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，目前市場期待台積電18日法說會釋出的展望、半導體產業景氣，以及來年資本支出等資訊，若能比市場預期更為正向發展，目標價進一步調升潮將可期待。

另一方面，台積電最大客戶蘋果預可望於9月秋季發表會亮相iPhone 16，市場看好導入AI的新機將引發換機潮，意味未來台積電高階3奈米製程的出貨比重有機會進一步提高，同時其他蘋果供應鏈如鴻海、和碩、大立光、玉晶光等台廠也將有機會受惠。

不過，台積電股價已經漲破千元大關，投資人不免擔心入場點位過高。蘇皓毅表示，如果擔心投資個股的波動風險過大，利用共同基金參與這波AI投資機會就是一種很好的方式，現在想買一張台積電股票需要準備超過100萬元，並非一般小資族能負擔，但利用定期定額或單筆投資「台股基金」，門檻只要3,000元起，就能購入整個台股AI供應鏈的「護國群山」。

因應不少投資人不知道如何快速地找出有持股台積電的基金，中租基金平台率先在官網的「熱門持股基金」快篩功能，提供一鍵篩選出所有站上持股成分含有台積電的基金，省去投資人挑擇標的時逐一檢視十大持股的麻煩。

除中租基金平台外，聚亨買基金也有相關功能。

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