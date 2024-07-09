第3季基金投資趨勢／美越股市、AI題材 押五成資金

中國信託投信表示，人工智慧（AI）應用題材發酵，今年上半年股市表現優於債市。在第3季，預期全球經濟將溫和成長，並逐漸走向寬鬆周期，建議投資人50%前進股票資產，聚焦中長期成長潛力強的美國、AI及越南股市，20%資金布局偏重成長的多重資產基金，30%在受惠於降息的高品質債券。

在股票基金方面，法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金可配置20%。這檔基金主要投資美國大型股，市值500億美元以上的公司逾85%，挑選具高品質、永續競爭優勢及獲利成長性的公司，且挖掘潛在價值低估的標的。基金產業配置以資訊科技股占27.7%最多，其次是通訊服務股21.9%、非核心消費股14.8%；前三大持股為輝達、Meta、字母。

中信投信指出，若以前波低／高點後漲／跌20%定義牛熊市，美股才剛剛進入牛市不久。彭博資訊統計，1957年以來，S&P 500指數進入牛市之後最少漲47%，最多漲582%。

因此，即使這波牛市已漲53%，歷史顯示漲勢仍可望持續，仍建議投資人可評估進場布局，順勢掌握美國成長股的增長潛力。另外15%可布局中國信託越南機會基金。這檔基金成立快滿四年，備受國人青睞，規模已達262億元。基金以金融股占33.7%最多，次是不動產股16.1%、原物料股15.7%、資訊科技股10.5%。

中信投信指出，隨政治穩定度提升，有利大型專案項目推進，提振外資投資信心，今年前五個月外國直接投資創新高，加上房地產下半年復甦可期，越南股市有機會保持上行勢頭，投資人可掌握迎接越南黃金十年的投資契機。

AI相關創新應用百花齊放，市場持續看好AI及機器人主題的基本面。中信投信指出，可將15%資金布局在法盛AI及機器人基金。這檔基金以供應鏈管理主題占24.8%最多，其次是軟體設計21.3%、工業自動化15.7%。

彭博資訊統計，至6月中旬，MSCI AI及機器人指數本益比24倍，低於MSCI科技指數的26倍。中信投信指出，下半年降息趨勢明朗，投資人可順勢布局全球AI潛力股，有機會搭上AI巨浪所帶來的商機。

在追求科技長期成長潛力機會的同時，可透過科技債券來降低波動。中國信託科技趨勢多重資產基金可占20%，這檔基金聚焦科技三大資產，即股票、非投資等級債、投等債，以股債並進打造資本利得。

中國信託科技趨勢多重資產基金成立於2021年底，到今年5月底的規模超過20億元。基金的股票部位已提高到34.9%，基金及ETF占29.9%、債券占25.9%；產業配置以資訊科技股占38.4%最多，其他則是通訊、金融及非核心消費等；國別則是美國占56%最多。如果選擇新台幣月配息級別，最近一季的年化配息率超過5%。

在固定收益方面，中信投信指出，全球通貨膨脹逐步舒緩，不排除下半年貨幣政策轉向寬鬆，債券將迎來久候的春天。投資人可將30%資金布局在中國信託高評級策略收益債券基金。這檔基金6月成立，除了以較安全穩健的高評級債券為核心外，更搭配BBB級債、明日之星債（為非投資等級債）、成長性強的可轉債等增益工具，爭取拉高收益的機會。（系列完）