合庫新基金 聚焦多重資產

著眼於股市漲高隨之而來的波動風險也升高，以及聯準會下半年有望降息之際，合庫投信建議增持多重資產基金部位，掌握不同市況多元資產輪動表現機會；此次，攜手歐洲最大主動型資產管理公司之一的M&G，擬於7月22日至26日募集合庫入息優化多重資產基金。

合庫入息優化多重資產基金投資策略最大特色是運用M&G多重資產團隊擅長的行為投資學策略（Episode），掌握市場不理性的超買超賣時機，在市場轉折前提前布局，以提升投資勝率和收益機會。

該基金投資顧問M&G集團於2001年開始運用Episode管理部分自有資金部位。截至2024年3月底，過去十年M&G自有資金操作部位年化報酬約7.08%，領先傳統股債平衡資產的5.82%。

在基金初步配置規劃上，固定收益資產比重53%、股票資產3%，其中，債券採ETF布局，成熟國家公債約24%、新興債約15%、公司債占14%；股票配置以美國為主，五大持股包含博通、台積電、埃森哲、蘋果、艾司摩爾，後續動態調整。

基金配息機制有累積和月配息型兩種，目前聯準會利率決議維持利率在高位，非投等債及新興債息收7%至8%，高息收是當前投資債券優勢之一，預估基金年化配息率有望在5%之上。

合庫投信代理投資長陳信嘉指出，下半年投資難度將高於上半年，首先，全球股市頻創高點之際，評價面已不便宜；其次，總經面顯示，全球經濟下半年走向恐較上半年下行；第三，短線過度樂觀，波動會增加；加上美總統大選將至，須留意川普當選將使美中乃至全球貿易戰升溫的影響；最後，須留意通膨和聯準會動向。