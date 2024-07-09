長照醫療REITs 擁利多

聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行論壇指出，美國通膨率已明顯下降，市場對9月降息機率上升。法人表示，下半年將迎來降息，REITs買氣有望漸增，可伺機布局相關REITs基金。

根據芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，Fed首次降息時機將在9月，降息1碼的機率達72.5%。由於REITs目前估值相對便宜，今年以來北美REITS指數雖然遭遇修正，醫療相關REITS指數則有9.3%的表現，在所有REITS類別中表現名列前茅。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，根據最新6月就業報告為顯示美國經濟處在轉向溫和、通膨延續回落的情況，有利資金釋出。

此外，美國第2季財報熱季將於本周開鑼，FactSet彙整數據顯示，分析師預測標普500指數成分企業第2季盈餘將比去年同期成長8.8%，是2022年第1季以來最高。在迎來降息之際，建議觀察主要房地產產業企業財報表現。

另外，隨著期待已久的疫後入住率復甦終於站穩腳步，高齡住房已成為近幾個季度的領頭羊。整體高齡住房來看，當前租金的增長彌補通膨的負面影響，由於老年人住房需求持續強勁，預計租金可維持增長。此外，美國通膨持續降溫，且升息循環已進入尾端，此背景對長照REITs有利；基本面部分，入住率也持續改善中，可望支撐長照醫療REITs後市表現。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國REITs指數正處於收斂末期，短線仍窄幅整理震盪，突破只欠東風。今年已經看到ETF出現現金流入，下半年隨著降息愈接近，評價將可逐步走揚，目前美國REITs市場整體NAV折價3%，未來一年的本益比約17倍，股利率4.1%，評價上仍具吸引力，後市補漲空間可期，建議可逢低分批布局。

李文孝表示，分析師預估美國REITs今年獲利成長約3.2%，成長最高的是醫療、工業、資料中心，多元與商辦則最低。第2季次產業多持續復甦，住宅租金開始加速，資料中心持續受惠AI題材，養老醫療承租率穩健增加，紐約商辦租賃大幅提高，自助倉儲承租率開始改善。產業也上修獲利，例如住宅及醫療；還有部分產業因供給仍較多而需要更多時間落底，例如通訊與工業。