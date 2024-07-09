錢進新興股 聚焦四題材
近年來，新興股市表現落後成熟股市。法人指出，整體新興股市表現主要受到中國大陸股市拖累，投資新興市場可以聚焦中國以外的市場，鎖定消費、人工智慧（AI）、數位轉型及供應鏈轉移等四大題材。
今年以來，全球主要股市延續多頭行情，美國、日本、德國、台灣、印度等股市都創歷史新高。不過，上證指數連續兩年負報酬後，今年以來跌幅雖縮小，但仍影響新興股市整體表現。
國泰投顧指出，就未來市場潛力而言，新興股市（不含中國）的2024年及2025年預估企業獲利年增19%及17%，優於整體新興市場的13%及11%，更優於成熟市場的6%及12%。在投資上，可另闢新路，酌量布局企業獲利成長較高的新興市場。
國泰投顧指出，可聚焦中國以外市場，並找尋成長的關鍵題材。例如，新興市場人口眾多創造龐大內需，消費類股潛力大；半導體族群受惠AI帶來的龐大需求，有利台股相關企業；電商、數位銀行當道，南美電子商務有望成為新的成長引擎。
以摩根士丹利新興領先股票基金來說，印度比重46.7%，遠高於參考指標的18.1%；陸股比重僅2%，遠低於參考指標的27.1%。印度有14億人口，預估今、明兩年成長率都將超過6%。印度是世界第五大經濟體，預估在2027年將超車日本、德國，成為第三大經濟體。
法國巴黎銀行財富管理指出，地緣政治衝突上揚，全球競爭日益激烈，迫使主要經濟體和跨國公司重新思考供應鏈及貿易夥伴。全球正逐步分散中國供應鏈風險，各國對於貿易脫鉤和規避投資風險的政策大幅增加。
法國巴黎銀行財富管理指出，印度受惠於重大政策改革的支持，生產規模及工資將接近中國。另外，越南具備強大基礎設施及地理優勢，馬來西亞受惠半導體投資，泰國得益於汽車投資，墨西哥搶占大部分中國出口至美國的市場，巴西則是能源及糧食的替代出口國家。
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