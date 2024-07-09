美大型成長基金 吸睛

富蘭克林坦伯頓基金集團公布6月美國經濟儀表板，整體燈號從謹慎的黃燈改亮綠燈。根據統計，1980年以來兩次降息伴隨軟著陸期間，美國大中小型股表現均佳，當中又以美國大型成長股表現最佳，平均上漲16%，投資人可布局美國大型成長股基金。

美國經濟儀表板的美國經濟指標中，6月數據顯示，信用利差維持在綠燈，營建許可、失業金申請、零售銷售、商品、ISM新訂單、卡車運輸維持在代表「謹慎」的黃燈，就業信心、殖利率曲線維持在「衰退」的紅燈，值得留意的是，薪資成長、利潤率從黃燈改善為綠燈，貨幣供給從紅燈改善為黃燈，整體燈號改為「擴張」的綠燈。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲指出，整體儀表板燈號發出2022年來首次綠燈，是一個良好發展。雖然經濟正在放緩且疲軟風險仍存，但經濟放緩將會進一步舒緩通膨壓力，並帶來市場期待已久的降息周期；而降息周期開啟應會增加軟著陸機會。

富蘭克林證券投顧進一步從投資市場表現分析，7月以來全球股市開紅盤，標普500指數、那斯達克、日股、台股以及印度股市均再創歷史新高，展現多頭氣勢，上半年表現較溫吞的債券市場也出現明顯反彈，反映美國經濟及通膨降溫推升聯準會降息的機率，若未來能延續通膨降溫及鴿派政策立場，將有利全球股債多頭續航。

在投資策略方面，富蘭克林證券投顧建議，在等待聯準會政策轉向之際，建議以美國平衡型基金及收益複合型債券基金為核心，搭配強勢的科技基金，提高獲取超額報酬機會，也可搭配低基期且基本面正在改善的生技、全球氣候變遷、基礎建設及公用事業基金，以及近期動能明顯轉強的印度和日本基金。

安聯投信表示，隨著「軟著陸+不著陸」成為市場預期的基本情境，一旦政策逆風淡去，市場焦點將重新轉向企業獲利和受益基本面韌性領域。

但是，考量到政策步調仍然具有不確定性，建議以複合資產作為核心部位掌握收益，再搭配多重資產布局主流趨勢領域，一方面降低潛在震盪，也不錯失輪動行情。