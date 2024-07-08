股債多元配置 可攻可守

群益投信昨（8）日舉行第3季投資展望指出，全球經濟軟著陸可期，貨幣緊縮環境不再，有利風險資產，但仍須留意漲高回檔及地緣政治變化，尤其是美國總統大選。股、債投資契機兼具，建議透過多元配置，同時掌握趨勢題材及穩健收益。

而台股受惠於景氣面復甦、資金面充沛等雙利多加持，加上AI議題持續發酵，台灣扮演關鍵供應鏈要角，多頭格局可望延續。群益店頭市場基金經理人吳胤良表示，台股與美股、印度股市一樣，今年來屢創歷史新高，且後市持續看多。

群益投信指出，第3季投資人可採用「STAR」配置策略。S代表穩健收益（Stable income），包括長天期ESG BBB級公司債ETF、全球非投資等級債、金融次順位債等優質收益資產；T代表趨勢題材（Trending news），包括成長性、題材性俱佳的美股基金、生技基金及台股基金。

A代表多元配置（Allocation），以一檔產品滿足跨資產、跨市場靈活配置的需求，可留意多重資產基金、目標風險組合基金；R為潛力之星（Rising star），可留意景氣強勁、政治相對穩定且政策題材加持的印度基金，以及官方維穩政策支持、評價有望上調的大中華基金。

在穩健收益方面，群益全球優先順位非投資等級債券基金、群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示，美國聯準會（Fed）維持高利率的時間加長，優質高息債有吸引力。在投資級債中，以金融次順位債最值得留意；在非投資等級債中，則最看好BB-B等級或具擔保品條件的優先順位非投資級債。

就趨勢題材來說，群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，美國經濟數據雖放緩，但景氣維持上行，通貨膨脹趨緩有利美股發展，人工智慧（AI）科技題材持續看好。

向思穎也是群益大印度基金經理人。她表示，印度經濟動能強勁、通膨穩定下降、政局穩定與政策延續性高，投資人宜把握總理莫迪3.0股市收成期。

在類股方面，持續看好受惠於政策與資本支出的族群，包括國防、鐵路、製造業等。