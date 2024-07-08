月配息非投等債 亮眼

月配型高息ETF是近年吸引散戶投資人資金進駐的重點，這股風潮從高股息ETF擴散到債券ETF。翻開目前市面上月配息債券ETF，赫然發現若從每承擔一分風險可以獲取多少報酬來看，近一月以凱基美國非投等債（00945B）的報酬風險比2.02表現讓人驚豔。

法人觀察，近一個月僅三檔月月配債券ETF的報酬風險比為正，其中，00945B的近一個月波動率0.92%，顛覆一般投資人對非投資等級債的刻板印象，遠比其他月配息的投資等級債與高評級債來得低；加上近一個月報酬率1.86%也在月配息債券ETF中拿到相較其他投資等級債與高評級債好的成績，因此可以創造優異的報酬風險比，不僅是高CP值的展現，真正為投資人實現債券商品穩定收益的特性。至於由季季配改為月月配富邦全球投等債報酬風險比也有0.1。

凱基美國非投等債經理人鄭翰紘指出，隨著利率在去年第4季見頂，市場對降息行情的期待也不斷升溫，引發投資人追逐債券的資本利得行情；但6月的FOMC會議，聯準會再次向市場展現看到經濟、通膨數據允許才會大動作降息的決心。只要利率環境還處在高原期，存續期間較短的債券，承受的利率風險相對小。

加上美國經濟穩健，企業獲利持續成長，美國企業發行的債券，違約風險相對低。因此，純粹投資美國企業發行的短天期非投資等級債券是值得留意的投資機會，並提醒投資人，把債券當債券買，追求收益優先，同時也要留意違約風險與利率風險對債券價格的影響，才有助於打造每月現金流的投資計劃。

群益投信ETF及指數投資部經理人邱郁茹表示，現階段布局非投等債除了領高息收外，也同步受惠聯準會降息，建議留意選債機制納入信用因子加權，其中，群益優選非投等債ETF（00953B）就是台灣首檔採用此機制的非投等債ETF。

00953B預計將在8月5日開募，發行價為10元，也有平準金機制，票面利率鎖定6%以上，收益力求領先非投資等級債，風險向投資等級債靠攏，適合穩健投資型的債券投資人。